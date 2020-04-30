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В Брестской области собирают подписи с требованием к властям ежедневно публиковать информацию по ситуации с COVID-19 в регионах

30.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Организация «За свой город» добивается публикации на сайтах государственных органов власти полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке в Брестской области.

В Брестской области собирают подписи с требованием к властям ежедневно публиковать информацию по ситуации с COVID-19 в регионах

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

В обращении говорится о том, что информация о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Брестской области публиковалась единственный раз 8 апреля на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. При этом опубликованные данные расходились в 9(!) раз со статистикой по нашему региону, предоставленной Министерством здравоохранения на этот день. А через какое-то время и эта информация пропала с сайта Брестского областного ЦГЭиОЗ.

Инициаторы обращения ссылаются на Конституцию РБ и законодательство страны, в соответствии с которыми гражданам страны гарантировано право на:

  • благоприятную среду обитания;
  • предупреждение причинения вреда жизни и здоровью;
  • возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате нарушения организациями и физическими лицами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • получение полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания человека.
  1. Ежедневно публиковать на сайтах государственных органов власти полную, достоверную и своевременную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Брестской области, связанную с эпидемией заболеваний COVID-19, которая включает:
  • общее количество заболевших с указанием половозрастной структуры;
  • количество заболевших в каждом районе и населенном пункте с указанием половозрастной структуры;
  • количество смертных исходов среди заболевших COVID-19 и кому поставлен диагноз «пневмония» с указанием географии и половозрастной структуры.
  1. Принять местными органами власти надлежащие меры по профилактике распространения эпидемии заболеваний COVID-19 в Брестской области.

 
 
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