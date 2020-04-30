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В Брестской области собирают подписи с требованием к властям ежедневно публиковать информацию по ситуации с COVID-19 в регионах
30.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Организация «За свой город» добивается публикации на сайтах государственных органов власти полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке в Брестской области.
Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ
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В Брестской области собирают подписи с требованием к властям ежедневно публиковать информацию по ситуации с COVID-19 в регионах
Организация «За свой город» добивается публикации на сайтах государственных органов власти полной, достоверной и своевременной информации о...
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