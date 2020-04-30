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Михаил Грабовский вживается в тренирскую роль

30.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский хоккеист Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» признался, что до января 2020 года надеялся возобновить карьеру игрока.



– С весны 2016-го до января надеялся вернуться на лед в качестве хоккеиста. 

— Января какого года? 

— Да нынешнего! Надеялся до последнего и очень этого хотел. Но в итоге пришел к выводу, что все-таки не судьба. В частности, и прислушавшись к своим ощущениям при выступлении в президентской команде. 

— Тяжко даже на уровне любителей? 


— В играх — нет, а вот после них возникают вопросы. Особенно когда сразу за ними — выезд с «Динамо». Понял, что нагрузки с перелетами переношу уже не так легко, как прежде, заметно дольше восстанавливаюсь. В январе осознал: все, пора забывать об игровой карьере. И задумываться над ритуалом реинкарнации — в тренерском качестве. 

— В осеннем интервью Сергей Костицын упомянул о твоих словах в его адрес: мол, восстанавливайся быстрее, еще сыграем вместе в «Динамо». Выходит, это была не шутка? 

— На тот момент — нисколько: осенью я всерьез рассматривал такой вариант. Но к весне, видишь, поостыл. Да и Серегино восстановление затянулось: он же зимой делал повторную операцию на спине. Так что я твердо решил вживаться в тренерскую роль, – сказал Грабовский.
 
 
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Белорусский хоккеист Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» признался, что до января 2020 года надеялся возобновить карьеру игрока.
 
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