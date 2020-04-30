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«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
6 января 1943 года. На инструктаже пропагандистов Йозеф Геббельс заявил, что «пропаганда с начала войны приняла следующее ошибочное развитие»:
1-й год войны: Мы победили.
Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион»:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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