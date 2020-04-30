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«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

30.04.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

6 января 1943 года. На инструктаже пропагандистов Йозеф Геббельс заявил, что «пропаганда с начала войны приняла следующее ошибочное развитие»:

1-й год войны: Мы победили.
2-й год войны: Мы победим.
3-й год войны: Мы должны победить.
4-й год войны: Мы не можем оказаться побежденными.
5-й год войны: Мы все-таки можем победить.
6-й год войны: Если мы не победим, то проиграем.

Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион»:
Разгром немцев под Курском – это тоже аргумент. После этих боев у немцев уже не было никаких побед, на которые они могли бы ссылаться. Поэтому пропаганда их любая со ссылками на любые события оставалась бесплодной. Она уже не влияла на умы солдат Красной Армии. А ведь в 1941 году было иначе. Действительно отступали, действительно отходили. Кое-кто мог и задуматься: «Ну что же воевать? Брошу винтовку, пойду домой».

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

Люди в материале: Валерий Бердяев, Йозеф Геббельс

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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