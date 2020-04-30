ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Он сдал всех!" — как в СИЗО добывают необходимые показания?

30.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 апреля белорусские правозащитники признали активиста "Молодого фронта" Филиппа Шаврова политзаключённым. Это, если верить газете "СБ. Беларусь сегодня", привело к тому, что у следователей, которые вели дело Филиппа, не выдержали нервы.


Андрей Комлик-Яматин / Еврорадио

16 апреля белорусские правозащитники признали активиста "Молодого фронта" Филиппа Шаврова политзаключённым. Это, если верить газете "СБ. Беларусь сегодня", привело к тому, что у следователей, которые вели дело Филиппа, не выдержали нервы. И они, видимо, перенервничав, "слили" "СБ" материалы дела — видео- и звукозаписи допросов задержанного активиста. Видео должно было не только стать доказательством, что Шавров "сдал" всех соратников и друзей, но и засвидетельствовать его к этим соратникам пренебрежительное отношение. Мол, и этого вот вы защищаете и считаете политзаключённым?

Стоит ли доверять выложенным видео- и аудиозаписям допросов? Какими методами действуют следователи в СИЗО и что ждёт там задержанных по "политическим" делам? Как себя вести во время допросов и возможно ли уберечься от психотропов?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает бывший фигурант "дела "Белого легиона" и один из героев нашумевшего фильма-"расследования" "Белый легион чёрных душ" Андрей Комлик-Яматин.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля белорусские правозащитники признали активиста "Молодого фронта" Филиппа Шаврова политзаключённым. Это, если верить газете "СБ. Беларусь сегодня", привело...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика