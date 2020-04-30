"Он сдал всех!" — как в СИЗО добывают необходимые показания?





Андрей Комлик-Яматин / Еврорадио





16 апреля белорусские правозащитники признали активиста "Молодого фронта" Филиппа Шаврова политзаключённым. Это, если верить газете "СБ. Беларусь сегодня", привело к тому, что у следователей, которые вели дело Филиппа, не выдержали нервы. И они, видимо, перенервничав, "слили" "СБ" материалы дела — видео- и звукозаписи допросов задержанного активиста. Видео должно было не только стать доказательством, что Шавров "сдал" всех соратников и друзей, но и засвидетельствовать его к этим соратникам пренебрежительное отношение. Мол, и этого вот вы защищаете и считаете политзаключённым?





Стоит ли доверять выложенным видео- и аудиозаписям допросов? Какими методами действуют следователи в СИЗО и что ждёт там задержанных по "политическим" делам? Как себя вести во время допросов и возможно ли уберечься от психотропов?





На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает бывший фигурант "дела "Белого легиона" и один из героев нашумевшего фильма-"расследования" "Белый легион чёрных душ" Андрей Комлик-Яматин.