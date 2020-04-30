В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице Заслонова. АНОНС.

Новый «Хит!» расположен в отдельно стоящем здании с общей площадью 120 «квадратов». По формату он представляет собой небольшой уютный магазин у дома, в котором быстро и легко можно запастись самым необходимым. В магазине будут работать 2 кассы и 7 человек персонала, а для покупателей будет доступно более 1300 наименований товаров.



Магазины «Хит! Экспресс» славятся акционными ценами на все товары. В день открытия, например, здесь можно будет купить шампиньоны по 3,99 руб. за кило, рыбу минтай — по 4,99 руб. за кило, варено-копченую колбасу — от 9,99 руб., за ту же сумму можно запастись баночкой растворимого кофе Jacobs Monarch весом 190 грамм, а также большой упаковкой черного чая Lipton по цене 5,99 руб. за 100 пакетиков.



Еще один приятный бонус для посетителей нового «Хита!» — возможность принять участие в игре «Удача в придачу!». Розыгрыши этой игры проходят каждые 4 дня в прямой трансляции в интернете, где разыгрываются денежные призы. Также каждые 4 недели своих обладателей находят суперпризы – 30, 40, 50 и 100 тысяч рублей. Чтобы принять участие в игре и выиграть один из денежных призов, необходимо купить специальные товары — «товары удачи» — минимум на 2 рубля. За каждые 2 рубля покупателю будет начислен игровой код. Все «товары удачи» отмечены в магазине специальными ценниками.

