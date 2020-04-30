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В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице Заслонова. АНОНС.
30.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 апреля 2020 17:43 2133
В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице Заслонова. АНОНС.
В эту среду 22 апреля в Солигорске на улице Заслонова, 28а откроется магазин «Хит! Экспресс». Главная особенность магазинов «Хит!» — все товары в них представлены только по акционным ценам.
Новый «Хит!» расположен в отдельно стоящем здании с общей площадью 120 «квадратов». По формату он представляет собой небольшой уютный магазин у дома, в котором быстро и легко можно запастись самым необходимым. В магазине будут работать 2 кассы и 7 человек персонала, а для покупателей будет доступно более 1300 наименований товаров.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 апреля 2020 17:43 2133 В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице...
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