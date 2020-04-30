ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице Заслонова. АНОНС.

30.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News

21 апреля 2020 17:43 2133

В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице Заслонова. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: agronews.com.

В эту среду 22 апреля в Солигорске на улице Заслонова, 28а откроется магазин «Хит! Экспресс». Главная особенность магазинов «Хит!» — все товары в них представлены только по акционным ценам.

Новый «Хит!» расположен в отдельно стоящем здании с общей площадью 120 «квадратов». По формату он представляет собой небольшой уютный магазин у дома, в котором быстро и легко можно запастись самым необходимым. В магазине будут работать 2 кассы и 7 человек персонала, а для покупателей будет доступно более 1300 наименований товаров.

Магазины «Хит! Экспресс» славятся акционными ценами на все товары. В день открытия, например, здесь можно будет купить шампиньоны по 3,99 руб. за кило, рыбу минтай — по 4,99 руб. за кило, варено-копченую колбасу — от 9,99 руб., за ту же сумму можно запастись баночкой растворимого кофе Jacobs Monarch весом 190 грамм, а также большой упаковкой черного чая Lipton по цене 5,99 руб. за 100 пакетиков.

Еще один приятный бонус для посетителей нового «Хита!» — возможность принять участие в игре «Удача в придачу!». Розыгрыши этой игры проходят каждые 4 дня в прямой трансляции в интернете, где разыгрываются денежные призы. Также каждые 4 недели своих обладателей находят суперпризы – 30, 40, 50 и 100 тысяч рублей. Чтобы принять участие в игре и выиграть один из денежных призов, необходимо купить специальные товары — «товары удачи» — минимум на 2 рубля. За каждые 2 рубля покупателю будет начислен игровой код. Все «товары удачи» отмечены в магазине специальными ценниками.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 апреля 2020 17:43 2133 В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный. Бесправник. За рулём велосипеда, модернизированного в мопед - попался сотрудникам ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика