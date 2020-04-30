ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украли больше $40 тысяч. Минские хакеры через электронную подпись обчистили счета двух предприятий

30.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Злоумышленников удалось найти и задержать


Два факта хищения средств со счетов коммерческих предприятий были зафиксированы в Минске 29 апреля, проинформировали в пресс-службе МВД.

Хакерам удалось заразить компьютеры вирусными программами, получив таким образом доступ к электронной подписи, флешка с которой была оставлена в USB-порте. Удаленно управляя компьютером с открытой ЭЦП, дальше киберпреступники перевели деньги на счета подконтрольных юрструктур.

– Со счета одного предприятия подозреваемые похитили 39 тысяч рублей, а во втором случае – 58 тысяч белрублей. Причастных к хищениям удалось оперативно установить, проводятся следственно-оперативные действия, – пояснил Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.

Всего в 2019 в Беларуси произошло 46 аналогичных хищений благодаря получению доступа к цифровой подписи. С января 2020 года установлено шесть таких эпизодов. В МВД уточнили, что в первых числах апреля по такой же преступной схеме 565 тысячи рублей лишилось одно госпредприятие. Причем в ноябре 2019 года у этой же организации после хакерской атаки со счетов были украдены 515 тысяч рублей.

Совершению хищений, подчеркнули в МВД, способствует пренебрежительное отношение пользователей к правилам информационной безопасности, пишет kp.by
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске откроется «Хит! Экспресс» на улице Заслонова. АНОНС.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика