Пьяный. Бесправник. За рулём велосипеда, модернизированного в мопед - попался сотрудникам ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГАиП ГАИ УВД в ходе несения службы по надзору за дорожным движением 26 апреля около шести вечера в городе Коссово на улице Костюшко внимание инспекторов ОГАИ Ивацевичского района привлек движущийся навстречу велосипед «Аист 28-130», водитель которого был в мотошлеме. Требование об остановке правоохранителей мужчина проигнорировал, и попытался ускориться. Однако через несколько метров был остановлен.







Водитель не случайно был в мотошлеме: на его велосипеде установлен двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, велосипед как минимум превратился в мопед. «Беглец» не имел права управления и за рулем находился в нетрезвом состоянии. Результаты медицинского освидетельствования показали 1,8 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.



В отношении 24-летнего жителя Коссово составлено два административных протокола: за управление транспортным средством без права управления и за управление в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин.







За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.