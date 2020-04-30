В странах Европы возвращаются к привычной жизни, а Беларусь и Швецию считают исключением из правил. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Быстрее вернуться к нормальной жизни – одно желание на всех. Как другие страны смягчают ограничительные меры – продолжение темы в рубрике «Антивирус».



На фоне негативного информационного потока нет-нет да и появится луч надежды. На Канарских островах ослабевает карантин. Почти месяц там нет новых случаев заражения. А это значит, больше двух миллионов местных начали возвращаться к привычной жизни.

Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Итальянская коммуна. В этих регионах COVID-19 или победили окончательно, или переломили течение болезни. Да, власти по-прежнему на чеку, но списки заболевших не пополняются.

Хватка пандемии с каждым днём слабеет в Европе и США. Если в начале эпидемии во многих странах коэффициент заражения стремился к двум, сейчас он чуть больше единицы.

В Италии уже через 5 дней разрешат гулять по паркам, в Австрии через пару недель откроют рестораны, в Литве – салоны красоты. Страны, экономика которых построена на туризме, лето-2020 уже потеряли, но думают, как сохранить индустрию к следующему сезону.

Гарри Теохарис, министр туризма Греции: «Этот сезон не будет таким же, однако мы можем многое сделать, чтобы заново открыть туристическую экономику, таким образом мы сможем поддержать множество этих предприятий - отелей, турагентов и людей, которые работают в туристическом секторе, это жизненно важно».

Мне сложно понять иностранцев, ведь у нас в Беларуси ничего такого не происходит. Никаких навязанных ограничений: хочешь – иди в кафе, хочешь – собирай гостей дома. Запретов нет, но есть рекомендации. Дезинфекция, социальная дистанция. Её стараются держать везде: в магазинах, метро, на улице.

Если замуж невтерпёж, можно и свадьбу сыграть. Кстати, в Чехии свадебные церемонии тоже разрешили, но без маски на общем фото будут лишь жених и невеста, гости обязаны закрывать лицо.

Наша страна единственная в Европе, где не прекратили играть в футбол. Чемпионат Беларуси не изменил расписания. По любимой игре истосковались в Германии и Испании.

И ждать больше не смогли. Испанский чемпионат также возобновляет тренировки. Совсем скоро на стадионы вернутся игроки и бундеслиги. Для безопасности будут стерилизовать мячи и газон. А трансляцию игр смогут наблюдать фанаты по всему миру.

Что до спорта в целом. В разных странах Европы с апреля по июнь разрешены индивидуальные занятия. Тестовые матчи без зрителей – перспектива лета. В конце августа возможны официальные матчи опять же без зрителей.

Но заполненные трибуны – лишь вопрос времени – когда появится вакцина, и выработается коллективный иммунитет. Пока же всё внимание приковано к Беларуси, возможно, это шанс для наших спортсменов заявить о себе. На матчи вход открыт. Как и границы. Во время нынешней эпидемии Беларусь и Швецию до сих пор называют исключением из правил.

Ведь только Минск и Стокгольм остались открытыми и не поддались общемировой панике. И пока эти меры оправданы.

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