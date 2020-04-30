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Лукашенко о гуманитарной помощи из-за рубежа: Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата
Источник материала: ОНТ
Беларусь готова предоставить налоговые льготы и преференции тем, кто участвует в схеме отправки и получения иностранной безвозмездной помощи. Но железное правило – средства должны доходить до заявленного получателя, а не растворяться или уводиться в другом направлении. Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко изучил проект нового Декрета о механизме получения финансовой помощи из-за рубежа.
Предыстория вопроса следующая: в 2018-м Президент уже поручал разработать комплекс мер по привлечению финансовой помощи. Эффект оценивается в $238 млн – именно столько составил объём безвозмездных поступлений извне за три года. Но, как говорится, нет предела совершенству.
И речь не о желании увеличить финансовые потоки: Александр Лукашенко сегодня отметил – не стоит волноваться, если из-за нового механизма помощи станет чуть меньше. Важно другое – снятие всех бюрократических барьеров, а также уверенность, что деньги попадут именно на проекты, на которые и были направлены. И уверены должны быть все – и отправители, и получатели, и государство.
Каждую неделю в этой могилёвской организации встречают грузовик с коробками. Одежда, обувь, медицинское оборудование, продукты питания помощь из Европы и США. Инициатива, начатая 20 лет назад, сегодня переросла в большой проект. Здесь поддерживают людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а ещё больницы и центры социального обслуживания. Вот эти семь кроватей доставят в реанимацию Могилёвской инфекционной больницы. А 17 продуктовых посылок – в семьи, где воспитывают детей-инвалидов. За год помощь от «Благо» получают больше 6000 человек. Недавно открыли свою ремонтную мастерскую. Чинят инвалидные коляски.
Большую часть гуманитарной помощи в Беларуси получают общественные организации – на их долю приходится почти половина привлечённых средств. Западным фондам интересны социальные проекты: медицина, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, поддержка малообеспеченных граждан, детей, пожилых и, конечно, тех, чьи возможности ограничены.
Главный принцип «Открытого дома»: он открыт для каждого. И здесь помогают вернуть душевное равновесие. Экспериментальный центр (по типу подобных в Исландии) запустили в Минске семь лет назад. Социальная реабилитация людей с психическими заболеваниями – важный шаг для их возвращения в социум. За эти годы подопечными «Открытого дома» стали более 170 человек, половина из них успешно достигли ремиссии.
За последние три года Беларусь получила почти $240 млн безвозмездной иностранной помощи. Она подлежит регистрации и частично освобождается от налогов. Но хорош ли действующий порядок и не содержит ли он излишнего бюрократизма? Вопрос вышел на высший уровень. Прежде комплекс мер по привлечению средств утвердило правительство. Сегодня на повестке – проект нового Декрета.
Начиная разговор Президент отметит, да, безвозмездная помощь позволяет снизить нагрузку на бюджет, Беларусь к ней всегда открыта, но есть и острые моменты. Вот, например, насколько прозрачно распределяются денежные потоки? Всегда ли помощь доходит до адресата? Необходим контроль.
Если кратко, то опираться стоит на три принципа: честность, открытость и порядочность. Безвозмездная помощь из-за границы должна идти исключительно на социальные проекты. Об этом требовании Президент напомнит не раз. Пока же ситуация такова: треть денежных поступлений прямой социальной направленности не имеет. Эти средства идут на укрепление материально-технической базы отдельных организаций и оплату их общехозяйственных расходов.
Забегая вперёд, все предложенные подходы Александр Лукашенко поддержит. Но прежде адресует участникам несколько предметных вопросов. Посыл таков – не допускать бюрократизма и использовать помощь максимально эффективно! Что до контроля, его намерены усилить. И в первую очередь, на местах. В лидерах по получению гуманитарного финансирования организации Минска и центрального региона. Замыкает список Гродненская область.
В проекте Декрета – немало новаций. Есть и решения принципиальные. Так, плату за регистрацию иностранной помощи будут взимать только с той её части, что не идет на социальные нужды. А вот сам механизм максимально упростят, то есть работа по принципу «одного окна».
Большей станет и роль власти на местах. В их компетенции – оценка, насколько целесообразен тот либо иной проект, а также контроль по назначению ли используется безвозмездная помощь. Новый порядок заработает уже скоро. Президент поручил доработать документ, в ближайшее время его представят на подпись.
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Лукашенко о гуманитарной помощи из-за рубежа: Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата
Беларусь готова предоставить налоговые льготы и преференции тем, кто участвует в схеме отправки и получения иностранной безвозмездной помощи. Но железное правило...
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