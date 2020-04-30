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Лукашенко о гуманитарной помощи из-за рубежа: Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата

30.04.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о гуманитарной помощи из-за рубежа: Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата

Беларусь готова предоставить налоговые льготы и преференции тем, кто участвует в схеме отправки и получения иностранной безвозмездной помощи. Но железное правило – средства должны доходить до заявленного получателя, а не растворяться или уводиться в другом направлении. Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко изучил проект нового Декрета о механизме получения финансовой помощи из-за рубежа.  

Предыстория вопроса следующая: в 2018-м Президент уже поручал разработать комплекс мер по привлечению финансовой помощи. Эффект оценивается в $238 млн – именно столько составил объём безвозмездных поступлений извне за три года. Но, как говорится, нет предела совершенству.

И речь не о желании увеличить финансовые потоки: Александр Лукашенко сегодня отметил – не стоит волноваться, если из-за нового механизма помощи станет чуть меньше. Важно другое – снятие всех бюрократических барьеров, а также уверенность, что деньги попадут именно на проекты, на которые и были направлены. И уверены должны быть все – и отправители, и получатели, и государство.

Каждую неделю в этой могилёвской организации встречают грузовик с коробками. Одежда, обувь, медицинское оборудование, продукты питания помощь из Европы и США. Инициатива, начатая 20 лет назад, сегодня переросла в большой проект. Здесь поддерживают людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а ещё больницы и центры социального обслуживания. Вот эти семь кроватей доставят в реанимацию Могилёвской инфекционной больницы. А 17 продуктовых посылок – в семьи, где воспитывают детей-инвалидов. За год помощь от «Благо» получают больше 6000 человек. Недавно открыли свою ремонтную мастерскую. Чинят инвалидные коляски. 

Большую часть гуманитарной помощи в Беларуси получают общественные организации – на их долю приходится почти половина привлечённых средств. Западным фондам интересны социальные проекты: медицина, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, поддержка малообеспеченных граждан, детей, пожилых и, конечно, тех, чьи возможности ограничены.

Главный принцип «Открытого дома»: он открыт для каждого. И здесь помогают вернуть душевное равновесие. Экспериментальный центр (по типу подобных в Исландии) запустили в Минске семь лет назад. Социальная реабилитация людей с психическими заболеваниями – важный шаг для их возвращения в социум. За эти годы подопечными «Открытого дома» стали более 170 человек, половина из них успешно достигли ремиссии.

За последние три года Беларусь получила почти $240 млн безвозмездной иностранной помощи. Она подлежит регистрации и частично освобождается от налогов. Но хорош ли действующий порядок и не содержит ли он излишнего бюрократизма? Вопрос вышел на высший уровень. Прежде комплекс мер по привлечению средств утвердило правительство. Сегодня на повестке – проект нового Декрета.

Начиная разговор Президент отметит, да, безвозмездная помощь позволяет снизить нагрузку на бюджет, Беларусь к ней всегда открыта, но есть и острые моменты. Вот, например, насколько прозрачно распределяются денежные потоки? Всегда ли помощь доходит до адресата? Необходим контроль.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем! Вообще такой порядок жесткого контроля поступления и распределения гуманитарной помощи появился после того, как мы заметили, что на гуманитарной помощи в свое время выросла наша оппозиция так называемая. Жила неплохо. Фактически ее деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи и установил определенный порядок, честный и открытый. Если это гуманитарная помощь, и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру, спорт, здоровье людей и так далее, чернобыльские проекты, все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, в здравоохранение. Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции на объемы гуманитарной помощи. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не в коем случае не «растворяться» по дороге.

Если кратко, то опираться стоит на три принципа: честность, открытость и порядочность. Безвозмездная помощь из-за границы должна идти исключительно на социальные проекты. Об этом требовании Президент напомнит не раз. Пока же ситуация такова: треть денежных поступлений прямой социальной направленности не имеет. Эти средства идут на укрепление материально-технической базы отдельных организаций и оплату их общехозяйственных расходов. 

Забегая вперёд, все предложенные подходы Александр Лукашенко поддержит. Но прежде адресует участникам несколько предметных вопросов. Посыл таков – не допускать бюрократизма и использовать помощь максимально эффективно! Что до контроля, его намерены усилить. И в первую очередь, на местах. В лидерах по получению гуманитарного финансирования организации Минска и центрального региона. Замыкает список Гродненская область. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Участвуют ли наши местные органы в работе с иностранной помощью, проводят ли оценку эффективности ее использования? Их деятельность прописана в проекте Декрета? Вот местные органы власти обязательно надо подключить к этому вопросу. Может, даже не перегружать губернаторов. Справятся председатели горрайисполкомов на местах и главы администраций в крупных городах. Насколько результативен контроль со стороны государства за поступлением и использованием помощи? Не требуется ли нам ввести какие-то дополнительные меры для предупреждения ее нецелевого использования? Меры должны быть жесточайшими. Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь в основном люди порядочные, они хотят, чтобы эта помощь дошла до адресата, и если эта помощь растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность. Я знаю, что некоторые из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, уменьшится поток такой гуманитарной помощи. Тогда и не надо нам такая помощь. Все должно быть честно, принципиально и порядочно. Вы же знаете, что в основном западные страны оказывают такую помощь. Они всегда и везде, на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс».

В проекте Декрета – немало новаций. Есть и решения принципиальные. Так, плату за регистрацию иностранной помощи будут взимать только с той её части, что не идет на социальные нужды. А вот сам механизм максимально упростят, то есть работа по принципу «одного окна». 

Большей станет и роль власти на местах. В их компетенции – оценка, насколько целесообразен тот либо иной проект, а также контроль по назначению ли используется безвозмездная помощь. Новый порядок заработает уже скоро. Президент поручил доработать документ, в ближайшее время его представят на подпись. 

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова предоставить налоговые льготы и преференции тем, кто участвует в схеме отправки и получения иностранной безвозмездной помощи. Но железное правило...
 
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