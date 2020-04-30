Психология Covid-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Мнение психолога

Источник материала: ОНТ

Если человек плохо себя чувствует – необходимо отправиться на самоизоляцию, если есть температура – вызвать врача. Эти постулаты постоянно транслируются СМИ. Однако многие белорусы не спешат к ним прислушиваться, тем самым рискуя собственным здоровьем и здоровьем своих близких. О причинах подобного поведения в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал психолог Сергей Кручинин.

Сергей Кручинин «В принципе, человек вообще не любит менять свою жизнь, отказываться от тех вещей, которые приносят ему удовольствие. Мы не любим этого делать. Нужно напрягать силу воли для того, чтобы заставить себя не пойти на шашлыки. И тут есть только один способ – человек, к сожалению, совершит много ошибок и научится только на своих. Но как только человек сталкивается (или его окружение) с этими вещами, только тогда начинает что-то меняться. Как только лично сталкивается. Есть очень хорошее выражение о том, что нужно учиться на ошибках других».

Психолог также ответил на вопрос ведущего программы Марата Маркова о том, уместны ли в случае с информированием об опасностях эпидемии ирония и юмор? В частности, эксперт отметил, что уместен юмор, который помогает людям справиться со своими страхами. Однако невозможно добиться того, чтобы подобный подход угодил всем. «Всегда будет какая-то часть, которая будет реагировать на это негативно. От этого никуда не денешься», – подчеркнул гость.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram