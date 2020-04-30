ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Психология Covid-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Мнение психолога

30.04.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Психология Covid-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Мнение психолога

Если человек плохо себя чувствует – необходимо отправиться на самоизоляцию, если есть температура – вызвать врача. Эти постулаты постоянно транслируются СМИ. Однако многие белорусы не спешат к ним прислушиваться, тем самым рискуя собственным здоровьем и здоровьем своих близких. О причинах подобного поведения в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал психолог Сергей Кручинин. 

Сергей Кручинин «В принципе, человек вообще не любит менять свою жизнь, отказываться от тех вещей, которые приносят ему удовольствие. Мы не любим этого делать. Нужно напрягать силу воли для того, чтобы заставить себя не пойти на шашлыки. И тут есть только один способ – человек, к сожалению, совершит много ошибок и научится только на своих. Но как только человек сталкивается (или его окружение) с этими вещами, только тогда начинает что-то меняться. Как только лично сталкивается. Есть очень хорошее выражение о том, что нужно учиться на ошибках других».

Психолог также ответил на вопрос ведущего программы Марата Маркова о том, уместны ли в случае с информированием об опасностях эпидемии ирония и юмор? В частности, эксперт отметил, что уместен юмор, который помогает людям справиться со своими страхами. Однако невозможно добиться того, чтобы подобный подход угодил всем. «Всегда будет какая-то часть, которая будет реагировать на это негативно. От этого никуда не денешься», – подчеркнул гость.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если человек плохо себя чувствует – необходимо отправиться на самоизоляцию, если есть температура – вызвать врача. Эти постулаты постоянно транслируются СМИ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленная Доска почета открылась к 1 Мая: кто эффективно работает и приносит пользу экономике?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика