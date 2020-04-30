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Завтра, 1 мая, будет облачно, но тепло
Источник материала: Партизан
В Беларуси 1 мая будет облачно, воздух в стране прогреется до +18 °C
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
В стране в пятницу будет преимущественно облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Лишь в Гомеле днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в Бресте синоптики прогнозируют слабый туман.
Ветер восточного и юго-восточного направлений, 4–9 м/с.
Воздух в Витебске, Гомеле и Могилеве прогреется до +13… +15 °C, в Минске — до +14… +16 °C. Столбики термометров в Гродно поднимутся до +15… +17 °C, в Бресте — до +16… +18 °C.
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В Беларуси 1 мая будет облачно, воздух в стране прогреется до +18 °C
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