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Завтра, 1 мая, будет облачно, но тепло

30.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 1 мая будет облачно, воздух в стране прогреется до +18 °C

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



В стране в пятницу будет преимущественно облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Лишь в Гомеле днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в Бресте синоптики прогнозируют слабый туман.

Ветер восточного и юго-восточного направлений, 4–9 м/с.

Воздух в Витебске, Гомеле и Могилеве прогреется до +13… +15 °C, в Минске — до +14… +16 °C. Столбики термометров в Гродно поднимутся до +15… +17 °C, в Бресте — до +16… +18 °C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси 1 мая будет облачно, воздух в стране прогреется до +18 °C
 
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