Приорбанк повысил процентные ставки по депозитам

Источник материала: ОНТ

В современных реалиях важно строить планы и задумываться о воплощении в жизнь. Чтобы будущее имело надежный фундамент, Приорбанк предлагает сделать первый шаг в этом направлении – открыть депозит в белорусских рублях.

Финансисты склонны доверять Приорбанку – его назвали лучшим среди крупных по итогам премии «Банк года-2019», отмечены также достижения в сфере инноваций.

На отпуск, автомобиль или ремонт – деньги любят счет и рациональное вложение. Если потратить их с пользой прямо сейчас не получается, это еще не повод оставаться без прибыли до более подходящего момента. Приорбанк существенно поднял ставки по депозитам в белорусских рублях до 13% годовых. Это разумное решение для уверенного будущего.

Татьяна Крюковская, клиент Приорбанка: «У меня скопились сбережения, и я решила, что сейчас самый удобный момент оформить депозит. Во-первых, я спокойна. Приорбанк – очень надежный банк. Я не первый год являюсь его клиентом и доверяю ему полностью. И для того, чтобы мне оформить вклад, я позвонила в банк, договорилась об удобном для меня времени и без всякой очереди, что сейчас очень актуально, пришла в банк и оформила этот вклад».

Андрей Иванкевич, заместитель председателя правления Приорбанка: «Приорбанк ежедневно отслеживает состояние финансового рынка и реагирует на все изменения. Немаловажно то, что вы можете оформить депозит удаленно, сидя дома в кресле, удобно, используя наше мобильное приложение и интернет-банкинг. Что касается ставок, то мы действительно их повысили, учитывая рыночные тенденции, и сделали, я надеюсь, приятный сюрприз для наших клиентов, вкладчиков, максимизируя их доходы и сохраняя деньги в белорусских рублях».

Депозит в Приорбанке – во всех смыслах безопасное вложение средств. Все необходимые операции можно совершить, как и рекомендуют медики, не выходя из дома. Использовать интернет-банкинг сейчас не просто удобно, но и безопасно, особенно для старшего поколения. Гарант надежности депозита – репутация крупного игрока банковского рынка и гарантии государства.

Андрей Иванкевич, заместитель председателя правления Приорбанка: «С точки зрения условий, помимо высокой процентной ставки, надо учитывать опцию, что процентная ставка сохраняется на весь срок действия депозитного договора, и банк не в праве пересматривать ее в одностороннем порядке».

Клиенту надо выбрать срок вклада от 2 до 24 месяцев, решить, будет ли это безотзывный депозит или часть средств можно снимать и тратить. Проценты капитализируются каждый месяц – к нужному времени на счете будет не только сохраненная сумма, а еще и приумноженный доход.

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