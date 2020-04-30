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Приорбанк повысил процентные ставки по депозитам
Источник материала: ОНТ
В современных реалиях важно строить планы и задумываться о воплощении в жизнь. Чтобы будущее имело надежный фундамент, Приорбанк предлагает сделать первый шаг в этом направлении – открыть депозит в белорусских рублях.
Финансисты склонны доверять Приорбанку – его назвали лучшим среди крупных по итогам премии «Банк года-2019», отмечены также достижения в сфере инноваций.
На отпуск, автомобиль или ремонт – деньги любят счет и рациональное вложение. Если потратить их с пользой прямо сейчас не получается, это еще не повод оставаться без прибыли до более подходящего момента. Приорбанк существенно поднял ставки по депозитам в белорусских рублях до 13% годовых. Это разумное решение для уверенного будущего.
Депозит в Приорбанке – во всех смыслах безопасное вложение средств. Все необходимые операции можно совершить, как и рекомендуют медики, не выходя из дома. Использовать интернет-банкинг сейчас не просто удобно, но и безопасно, особенно для старшего поколения. Гарант надежности депозита – репутация крупного игрока банковского рынка и гарантии государства.
Клиенту надо выбрать срок вклада от 2 до 24 месяцев, решить, будет ли это безотзывный депозит или часть средств можно снимать и тратить. Проценты капитализируются каждый месяц – к нужному времени на счете будет не только сохраненная сумма, а еще и приумноженный доход.
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В современных реалиях важно строить планы и задумываться о воплощении в жизнь. Чтобы будущее имело надежный фундамент, Приорбанк предлагает сделать первый шаг в...
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