ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Приорбанк повысил процентные ставки по депозитам

30.04.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Приорбанк повысил процентные ставки по депозитам

В современных реалиях важно строить планы и задумываться о воплощении в жизнь. Чтобы будущее имело надежный фундамент, Приорбанк предлагает сделать первый шаг в этом направлении – открыть депозит в белорусских рублях.

Финансисты склонны доверять Приорбанку – его назвали лучшим среди крупных по итогам премии «Банк года-2019», отмечены также достижения в сфере инноваций. 

На отпуск, автомобиль или ремонт – деньги любят счет и рациональное вложение. Если потратить их с пользой прямо сейчас не получается, это еще не повод оставаться без прибыли до более подходящего момента. Приорбанк существенно поднял ставки по депозитам в белорусских рублях до 13% годовых. Это разумное решение для уверенного будущего.

Татьяна Крюковская, клиент Приорбанка: «У меня скопились сбережения, и я решила, что сейчас самый удобный момент оформить депозит. Во-первых, я спокойна. Приорбанк – очень надежный банк. Я не первый год являюсь его клиентом и доверяю ему полностью. И для того, чтобы мне оформить вклад, я позвонила в банк, договорилась об удобном для меня времени и без всякой очереди, что сейчас очень актуально, пришла в банк и оформила этот вклад».

Андрей Иванкевич, заместитель председателя правления Приорбанка: «Приорбанк ежедневно отслеживает состояние финансового рынка и реагирует на все изменения. Немаловажно то, что вы можете оформить депозит удаленно, сидя дома в кресле, удобно, используя наше мобильное приложение и интернет-банкинг. Что касается ставок, то мы действительно их повысили, учитывая рыночные тенденции, и сделали, я надеюсь, приятный сюрприз для наших клиентов, вкладчиков, максимизируя их доходы и сохраняя деньги в белорусских рублях».

Депозит в Приорбанке – во всех смыслах безопасное вложение средств. Все необходимые операции можно совершить, как и рекомендуют медики, не выходя из дома. Использовать интернет-банкинг сейчас не просто удобно, но и безопасно, особенно для старшего поколения. Гарант надежности депозита – репутация крупного игрока банковского рынка и гарантии государства.

Андрей Иванкевич, заместитель председателя правления Приорбанка: «С точки зрения условий, помимо высокой процентной ставки, надо учитывать опцию, что процентная ставка сохраняется на весь срок действия депозитного договора, и банк не в праве пересматривать ее в одностороннем порядке».

Клиенту надо выбрать срок вклада от 2 до 24 месяцев, решить, будет ли это безотзывный депозит или часть средств можно снимать и тратить. Проценты капитализируются каждый месяц – к нужному времени на счете будет не только сохраненная сумма, а еще и приумноженный доход.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современных реалиях важно строить планы и задумываться о воплощении в жизнь. Чтобы будущее имело надежный фундамент, Приорбанк предлагает сделать первый шаг в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Психология Covid-19. Как новый вирус меняет привычный уклад жизни и что с этим делать? Мнение психолога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика