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Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семь капсул-сосудов из металла. Небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое.
В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Это будет место еще одним правом поклонения и уважения к той памяти, о которой мы сегодня говорим. Важно только, чтобы люди относились к этому также искренне, также неформально, как сегодня мы это показали всем тем, кто был участником этой церемонии.
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Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»
Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24...
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