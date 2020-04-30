ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

30.04.2020 22:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

Семь капсул-сосудов из металла. Небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет. Будет передано своевременно. Каждая капсула найдет под сводами того храма, который возводится усилиями нашего народа, воинами вооруженных сил, свое место.

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

Это будет место еще одним правом поклонения и уважения к той памяти, о которой мы сегодня говорим. Важно только, чтобы люди относились к этому также искренне, также неформально, как сегодня мы это показали всем тем, кто был участником этой церемонии.

Люди в материале: Дмитрий Мезенцев

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с воинских захоронений передадут в главный храм армии России, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приорбанк повысил процентные ставки по депозитам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика