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«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске – в главный храм армии России. 30 апреля состоялась торжественная церемония передачи капсул с землей с воинских захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Её собрали по всей Беларуси и за рубежом почти c семи тысяч мест, политых кровью наших земляков, ставших жертвами Великой Отечественной войны.
Теперь международная акция «Во славу общей Победы» приобрела новый масштаб. Она объединила тех, кто помнит, что на той войне люди погибали за свободу единой Родины.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Семь капсул-сосудов из металла небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое. В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.
Акция «Во славу общей Победы» сопровождает весь нынешний юбилейный год. В храм-памятник в честь Всех Святых уже доставлена земля со всех районов Беларуси. Церемония ее закладки в крипту святыни станет одним из мероприятий в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
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Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске – в главный храм армии России. 30 апреля состоялась торжественная церемония передачи капсул с землей с воинских...
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