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«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

30.04.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске в главный храм армии России. 30 апреля состоялась торжественная церемония передачи капсул с землей с воинских захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

Её собрали по всей Беларуси и за рубежом почти c семи тысяч мест, политых кровью наших земляков, ставших жертвами Великой Отечественной войны.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

Теперь международная акция «Во славу общей Победы» приобрела новый масштаб. Она объединила тех, кто помнит, что на той войне люди погибали за свободу единой Родины.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России


Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это, конечно, знаковое мероприятие. Это говорит о том, что мы вместе, о том, что Красная Армия и Советский Союз победили в той войне. Мы помним об этом и должны все сделать, чтобы память эта никогда не стерлась.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Люди должны проявлять стойкость, героизм, мужество, как это делали наши предки. И я уверен, что несмотря на все, что сегодня происходит в мире, мы выстоим, мы победим.

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

Семь капсул-сосудов из металла небольшие по размеру, но в них неоценимое с точки зрения памяти содержимое. В то время, когда страны разъединяет вирус, поставивший заслоны на границах, российские дипломаты заверили: капсулы будут доставлены в Москву в самое ближайшее время.

Мезенцев о передаче капсулы с землёй с воинских захоронений: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет»

«Это знаковое мероприятие». Землю с воинских захоронений в Беларуси передали в храм армии России

Акция «Во славу общей Победы» сопровождает весь нынешний юбилейный год. В храм-памятник в честь Всех Святых уже доставлена земля со всех районов Беларуси. Церемония ее закладки в крипту святыни станет одним из мероприятий в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Люди в материале: Анатолий Исаченко, Леонид Касинский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Из храма Всех Святых в Минске – в главный храм армии России. 30 апреля состоялась торжественная церемония передачи капсул с землей с воинских...
 
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