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Беспроцентная рассрочка в жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» увеличена до 100 месяцев

30.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспроцентная рассрочка в жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» увеличена до 100 месяцев

Настало время, когда купить квартиру в престижных жилых комплексах может любая семья. В том числе и молодая, у которой, например, нет денег на первый взнос.

Дело в том, что крупнейший застройщик страны не просто отменил первоначальный взнос. По многочисленным просьбам покупателей с этого дня беспроцентная рассрочка в элитных жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» увеличена до 100 месяцев! Это 8 лет и 4 месяца. Практически в два раза!

Не нужны справки о доходах и поручители: договор оформляется непосредственно с застройщиком.

Два жилых комплекса премиум-класса. «Маяк Минска» сформировал новый современный вид города. Свободные квартиры, который предлагают в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев, остались в трёх домах: «Микеланджело», «Рафаэль» и «Гоген». Подчеркнем, что дома уже сданы. Осталось только получить ключи и начать делать ремонт. Этот глава семейства уже планирует ремонт в своей квартире в доме «Рафаэль».

Изначально причина, по которой мы сюда переехали, у нас маленькие дети. Здесь новый район, школа, инфраструктура. Всё на месте. Решили переехать сюда. Уже стоим на очереди на новый садик. 

А Татьяна Богданович, которая сначала приобрела коммерческие помещения в доме «Микеланджело», там, где большой торговый центр, решила инвестировать и в квартиру в этом же доме. Тоже в рассрочку на 100 месяцев.

«Маяк Минска» вообще в представлении не нуждается. Центр города, инфраструктура, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл», пешеходный бульвар Пикассо, мультимедийный фонтан. И, напомним, все дома, что предлагают в рассрочку, сданы. А в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую. В один дом будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. Под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров «Дана Холдингз»«В строительство жилых комплексов наша компания инвестирует значительные суммы собственных средств. Это позволяет нам предлагать нашим покупателям самые выгодные условия. Таких условий застройщики не предлагают нигде в мире. Но в период пандемии мы решили поддержать наших покупателей, помочь им преодолеть этот трудный период неопределенности».

И выгоднее платить за своё жильё, чем каждый месяц отдавать деньги за аренду чужого. Ведь ежемесячные платежи сопоставимы со ставками столичной аренды. Покупатели сами могут выбрать устраивающий их вариант рассрочки – как по продолжительности, так и по величине первого взноса. И да, это не все акции. Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры, – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! Все максимально прозрачно и понятно. Свободных квартир не так много, почему и стоит поторопиться с выбором. Правильным выбором.

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Теги: Минск
 
 
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Настало время, когда купить квартиру в престижных жилых комплексах может любая семья. В том числе и молодая, у которой, например, нет денег на первый взнос. Дело в...
 
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