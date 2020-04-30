Беспроцентная рассрочка в жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» увеличена до 100 месяцев

Источник материала: ОНТ

Настало время, когда купить квартиру в престижных жилых комплексах может любая семья. В том числе и молодая, у которой, например, нет денег на первый взнос.

Дело в том, что крупнейший застройщик страны не просто отменил первоначальный взнос. По многочисленным просьбам покупателей с этого дня беспроцентная рассрочка в элитных жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» увеличена до 100 месяцев! Это 8 лет и 4 месяца. Практически в два раза!

Не нужны справки о доходах и поручители: договор оформляется непосредственно с застройщиком.

Два жилых комплекса премиум-класса. «Маяк Минска» сформировал новый современный вид города. Свободные квартиры, который предлагают в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев, остались в трёх домах: «Микеланджело», «Рафаэль» и «Гоген». Подчеркнем, что дома уже сданы. Осталось только получить ключи и начать делать ремонт. Этот глава семейства уже планирует ремонт в своей квартире в доме «Рафаэль».

Изначально причина, по которой мы сюда переехали, у нас маленькие дети. Здесь новый район, школа, инфраструктура. Всё на месте. Решили переехать сюда. Уже стоим на очереди на новый садик.

А Татьяна Богданович, которая сначала приобрела коммерческие помещения в доме «Микеланджело», там, где большой торговый центр, решила инвестировать и в квартиру в этом же доме. Тоже в рассрочку на 100 месяцев.

«Маяк Минска» вообще в представлении не нуждается. Центр города, инфраструктура, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл», пешеходный бульвар Пикассо, мультимедийный фонтан. И, напомним, все дома, что предлагают в рассрочку, сданы. А в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую. В один дом будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. Под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров «Дана Холдингз»: «В строительство жилых комплексов наша компания инвестирует значительные суммы собственных средств. Это позволяет нам предлагать нашим покупателям самые выгодные условия. Таких условий застройщики не предлагают нигде в мире. Но в период пандемии мы решили поддержать наших покупателей, помочь им преодолеть этот трудный период неопределенности».

И выгоднее платить за своё жильё, чем каждый месяц отдавать деньги за аренду чужого. Ведь ежемесячные платежи сопоставимы со ставками столичной аренды. Покупатели сами могут выбрать устраивающий их вариант рассрочки – как по продолжительности, так и по величине первого взноса. И да, это не все акции. Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры, – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! Все максимально прозрачно и понятно. Свободных квартир не так много, почему и стоит поторопиться с выбором. Правильным выбором.

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