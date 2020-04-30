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Врачи и медработники с диагнозом COVID-19 получат помощь от профсоюзов
Источник материала: ОНТ
Врачи и медработники, которые столкнутся с диагнозом COVID, получат помощь от профсоюзов. Средства – из специального страхового фонда, созданного в Федерации.
Сумма выплаты будет зависеть от тяжести перенесенного заболевания. Называют от 600 рублей до 5000. Выплатят без задержек и посредников в течении 3-х дней. Для этого достаточно написать заявление и приложить бюллетень. Поддержка будет распространяться по всей стране.
Кроме медиков, на помощь профсоюзов могут рассчитывать и работники предприятий, которые сейчас испытывают материальные трудности. Для них созданы так называемые кассы взаимопомощи.
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Врачи и медработники, которые столкнутся с диагнозом COVID, получат помощь от профсоюзов. Средства – из специального страхового фонда, созданного в Федерации. Сумма...
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