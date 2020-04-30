Врачи и медработники с диагнозом COVID-19 получат помощь от профсоюзов

Источник материала: ОНТ

Врачи и медработники, которые столкнутся с диагнозом COVID, получат помощь от профсоюзов. Средства – из специального страхового фонда, созданного в Федерации.

Сумма выплаты будет зависеть от тяжести перенесенного заболевания. Называют от 600 рублей до 5000. Выплатят без задержек и посредников в течении 3-х дней. Для этого достаточно написать заявление и приложить бюллетень. Поддержка будет распространяться по всей стране.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Отдельное внимание мы уделяем для того, чтобы сегодня материально поддержать и застраховать медиков, которые находятся на передовой, спасают жизни других. Этот страховой фонд создан, и они все солидарно перечисляют туда деньги. На сегодняшний день – 800 тысяч, таким образом, есть накопления данного фонда. Их достаточно для того, чтобы все страховые случаи, которые сегодня есть, мы могли оплачивать».

Кроме медиков, на помощь профсоюзов могут рассчитывать и работники предприятий, которые сейчас испытывают материальные трудности. Для них созданы так называемые кассы взаимопомощи.

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