ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

3 полезных ужина, после которых ночью не придётся бежать к холодильнику

30.04.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

3 полезных ужина, после которых ночью не придётся бежать к холодильнику

Если ежедневно вы с трудом преодолеваете навязчивое желание ночью заглянуть в холодильник, то скорее всего вам жизненно необходимо научиться правильно ужинать. Ужин важен и нужен, ведь он поможет забыть об урчащем желудке перед сном и о жутком голоде с утра. Главное — отдавать предпочтение лёгким и полезным блюдам.

Ужин 1 с креветками

Для приготовления вам понадобятся:

  • Цукини — 1 шт. 
  • Брокколи — 200 г 
  • Креветки тигровые — 100 г
  • Кунжут 
  • Зелень, шпинат — пучок 
  • Кунжутное масло — 1 ст. л.
  • Тамари — 1 ст. л.
  • Лимон 

Слегка отварите соцветия брокколи, к ним добавьте цукини и креветки, а также немного кунжутного масла. Всю смесь запекайте в духовке  в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Заправьте блюдо тамари, соком лимона и свежей зеленью. Сверху посыпьте кунжутом.

Ужин 2 с рыбой

  • Стейк дикой рыбы — 2 шт.
  • Авокадо спелое — 1 шт.
  • Горсть семечек или орешков 
  • Соль, перец 
  • Пару пучков зелени, шпината 
  • Огурец — 2 шт. 
  • Лимон 

Рыбу посыпьте специями и заверните в пергамент с фольгой. Запекайте рыбу в духовке на протяжении 30 минут при температуре 150 градусов. Из зелени и овощей приготовьте салат. Сверху посыпьте его орешками.

Ужин 3 с индейкой

  • Филе индейки — 2 шт. 
  • Соль, перец 
  • Яйцо перепелиное — 4 шт.
  • Зелень, бок-чой — пару пучков 
  • Черри — 60 г 
  • Стручковая фасоль — 200 г 
  • Розмарин свежий — 1 веточка 

Натрите филе индейки специями и оставить его на 20 минут. После запекайте его в духовке с фасолью и розмарином в течение 25 минут. Из овощей и зелени приготовьте салат. Отварите яйца и украсьте ими блюдо.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если ежедневно вы с трудом преодолеваете навязчивое желание ночью заглянуть в холодильник, то скорее всего вам жизненно необходимо научиться правильно ужинать....
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи и медработники с диагнозом COVID-19 получат помощь от профсоюзов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика