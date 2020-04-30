3 полезных ужина, после которых ночью не придётся бежать к холодильнику

Источник материала: ОНТ

Если ежедневно вы с трудом преодолеваете навязчивое желание ночью заглянуть в холодильник, то скорее всего вам жизненно необходимо научиться правильно ужинать. Ужин важен и нужен, ведь он поможет забыть об урчащем желудке перед сном и о жутком голоде с утра. Главное — отдавать предпочтение лёгким и полезным блюдам.

Ужин 1 с креветками

Для приготовления вам понадобятся:

Цукини — 1 шт.

Брокколи — 200 г

Креветки тигровые — 100 г

Кунжут

Зелень, шпинат — пучок

Кунжутное масло — 1 ст. л.

Тамари — 1 ст. л.

Лимон

Слегка отварите соцветия брокколи, к ним добавьте цукини и креветки, а также немного кунжутного масла. Всю смесь запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Заправьте блюдо тамари, соком лимона и свежей зеленью. Сверху посыпьте кунжутом.

Ужин 2 с рыбой

Стейк дикой рыбы — 2 шт.

Авокадо спелое — 1 шт.

Горсть семечек или орешков

Соль, перец

Пару пучков зелени, шпината

Огурец — 2 шт.

Лимон

Рыбу посыпьте специями и заверните в пергамент с фольгой. Запекайте рыбу в духовке на протяжении 30 минут при температуре 150 градусов. Из зелени и овощей приготовьте салат. Сверху посыпьте его орешками.

Ужин 3 с индейкой

Филе индейки — 2 шт.

Соль, перец

Яйцо перепелиное — 4 шт.

Зелень, бок-чой — пару пучков

Черри — 60 г

Стручковая фасоль — 200 г

Розмарин свежий — 1 веточка

Натрите филе индейки специями и оставить его на 20 минут. После запекайте его в духовке с фасолью и розмарином в течение 25 минут. Из овощей и зелени приготовьте салат. Отварите яйца и украсьте ими блюдо.





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