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3 полезных ужина, после которых ночью не придётся бежать к холодильнику
Источник материала: ОНТ
Если ежедневно вы с трудом преодолеваете навязчивое желание ночью заглянуть в холодильник, то скорее всего вам жизненно необходимо научиться правильно ужинать. Ужин важен и нужен, ведь он поможет забыть об урчащем желудке перед сном и о жутком голоде с утра. Главное — отдавать предпочтение лёгким и полезным блюдам.
Ужин 1 с креветками
Для приготовления вам понадобятся:
Слегка отварите соцветия брокколи, к ним добавьте цукини и креветки, а также немного кунжутного масла. Всю смесь запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Заправьте блюдо тамари, соком лимона и свежей зеленью. Сверху посыпьте кунжутом.
Ужин 2 с рыбой
Рыбу посыпьте специями и заверните в пергамент с фольгой. Запекайте рыбу в духовке на протяжении 30 минут при температуре 150 градусов. Из зелени и овощей приготовьте салат. Сверху посыпьте его орешками.
Ужин 3 с индейкой
Натрите филе индейки специями и оставить его на 20 минут. После запекайте его в духовке с фасолью и розмарином в течение 25 минут. Из овощей и зелени приготовьте салат. Отварите яйца и украсьте ими блюдо.
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Если ежедневно вы с трудом преодолеваете навязчивое желание ночью заглянуть в холодильник, то скорее всего вам жизненно необходимо научиться правильно ужинать....
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