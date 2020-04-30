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В слуцком парке запустили фонтан. По какому графику он будет работать

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В слуцком парке запустили фонтан. По какому графику он будет работать

30 апреля после зимы в Слуцком городском парке культуры и отдыха снова включили фонтан. Его наладку провели работники Слуцкого ЖКХ, пишет МЛЫН.

Фонтан почистили, отрегулировали и запустили в действие. Кроме того, и сам парк привели в надлежащий вид к открытию летнего сезона: где нужно, подкрасили, а где нужно - починили. Сейчас там уже все готово для комфортного отдыха жителей нашего города, — рассказала заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ Елена Корженевская.

Фонтан будет работать по следующему графику:

  • среда – пятница: с 17.00 до 22.00;
  • суббота, воскресенье: с 13.00 до 22.00;
  • праздничные дни: с 10.00 до 23.00.


Екатерина Елисеева
МЛЫН.BY

 
 
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30 апреля после зимы в Слуцком городском парке культуры и отдыха снова включили фонтан. Его наладку провели работники Слуцкого ЖКХ, пишет МЛЫН.
 
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