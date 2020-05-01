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Чемпионат Беларуси по футболу среди женщин: команда минского «Динамо» обыграла сборную страны

01.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу среди женщин: команда минского «Динамо» обыграла сборную страны

Футболистки минского «Динамо» разгромной победой дали старт чемпионату Беларуси среди женщин.

Команда обыграла сборную страны (возраст игроков – не старше 19 лет). Несмотря на то, что соперники являются дебютантами турнира, разница в классе оказалась ощутимой. Команда «Динамо» выиграла – 7:0. Завтра в дело вступают семикратные чемпионки Беларуси – футболистки клуба «Минск». Первый оппонент – могилёвский «Днепр». 

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Теги: Минск
 
 
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Футболистки минского «Динамо» разгромной победой дали старт чемпионату Беларуси среди женщин. Команда обыграла сборную страны (возраст игроков – не старше 19 лет)....
 
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