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Чемпионат Беларуси по футболу среди женщин: команда минского «Динамо» обыграла сборную страны
Источник материала: ОНТ
Футболистки минского «Динамо» разгромной победой дали старт чемпионату Беларуси среди женщин.
Команда обыграла сборную страны (возраст игроков – не старше 19 лет). Несмотря на то, что соперники являются дебютантами турнира, разница в классе оказалась ощутимой. Команда «Динамо» выиграла – 7:0. Завтра в дело вступают семикратные чемпионки Беларуси – футболистки клуба «Минск». Первый оппонент – могилёвский «Днепр».
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Футболистки минского «Динамо» разгромной победой дали старт чемпионату Беларуси среди женщин. Команда обыграла сборную страны (возраст игроков – не старше 19 лет)....
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