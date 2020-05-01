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Прогноз по валютам: какими будут курсы евро и доллара в мае

01.05.2020 06:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Неделя для валютного рынка Беларуси была короткой. При этом внешние рынки работали на этой неделе без пауз и там была достаточно заметная динамика. Во-первых, пара евро/доллар выросла с 1,0750 до 1,0880, или на 1,2%.

Со вторника начали восстанавливаться котировки нефти и вслед за ними стал укрепляться российский рубль.

Доллар к российскому рублю снизился с 74,7 до 72,7, или на 2,6%. Евро снизился с 80,3 российского рубля до 79,1, или на 1,4%.

В результате за два рабочих дня к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль укрепился. Доллар снизился на 1,98%, евро снизился на 0,79%, а российский рубль подорожал на 0,65%.

За счет снижения доллара и евро подешевела валютная корзина – на 0,43%. То есть можно говорить об укреплении белорусского рубля.


фото: Myfin.by

На ближайшую неделю можно предположить продолжение восстановления нефтяных котировок. Как следствие, укрепляться будет российский рубль. Значит, может продолжиться снижение доллара и евро.

Через неделю доллар может снизиться до 2,37 белорусского рубля. Евро может подешеветь до 2,61 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Доллар и евро подешевели на уходящей неделе. Что будет с курсами иностранных валют в начале мая? Продолжит ли укрепляться белорусский рубль? Старший аналитик...
 
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