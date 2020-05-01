ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Защитник! Реакция кота на фильм «Король Лев» взорвала соцсети

01.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Защитник! Реакция кота на фильм «Король Лев» взорвала соцсети

Киноремейк мультфильма, которому удалось завоевать невероятную популярность, вызвал довольно неоднозначную реакцию у зрителей. Многие посчитали, что создателям новой версии «Короля Льва» не удалось передать настоящие эмоции животных. 

Однако если судить по реакции питомца на видео, рассмотреть всю гамму чувств не смогли люди. Так, кот по кличке Ульф из Сургута так сильно проникся этой историей, что почти запрыгнул в телевизор, чтобы защитить львёнка от гиен.

Видеоролик с эмоциональной реакцией кота набрал более 6 миллионов просмотров в TikTok.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киноремейк мультфильма, которому удалось завоевать невероятную популярность, вызвал довольно неоднозначную реакцию у зрителей. Многие посчитали, что создателям...
 
Новости дня
Новости разные
 
За пьяное ДТП с пешеходом водителя сначала оправдали, но потом судили повторно и отправили в колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика