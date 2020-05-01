Защитник! Реакция кота на фильм «Король Лев» взорвала соцсети

Источник материала: ОНТ

Киноремейк мультфильма, которому удалось завоевать невероятную популярность, вызвал довольно неоднозначную реакцию у зрителей. Многие посчитали, что создателям новой версии «Короля Льва» не удалось передать настоящие эмоции животных.

Однако если судить по реакции питомца на видео, рассмотреть всю гамму чувств не смогли люди. Так, кот по кличке Ульф из Сургута так сильно проникся этой историей, что почти запрыгнул в телевизор, чтобы защитить львёнка от гиен.

Видеоролик с эмоциональной реакцией кота набрал более 6 миллионов просмотров в TikTok.





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