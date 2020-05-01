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Землю, взятую с мест воинских захоронений в Беларуси, передали российской стороне
Источник материала: ОНТ
Каждый день слова благодарности звучат и в адрес ветеранов. В разных уголках Беларуси, потерявшей каждого третьего жителя, создано около 9000 мемориалов и захоронений Великой Отечественной.
Землю, взятую с памятных мест, сегодня передали российской стороне. У Храма-памятника в честь Всех Святых собрались военные и молодежь. В капсулах – земля с почти 7000 воинских захоронений шести областей Беларуси и города Минска. В скором времени они будут заложены в основание плит главного храма Вооруженных Сил России.
А в музее истории Великой Отечественной войны к 9 Мая готовят новую экспозицию, посвященную нашим соотечественникам – участникам парада на Красной площади. Среди 70 предметов, которые ранее широкой публике не показывали, – парадные кители солдат и форма Героя Советского Союза Василия Козлова.
Сейчас в залах музея более 30 таких устройств. Но чтобы увидеть все, посетителей просят не забывать о правилах безопасности. Экскурсии проводят только для небольших групп.
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Каждый день слова благодарности звучат и в адрес ветеранов. В разных уголках Беларуси, потерявшей каждого третьего жителя, создано около 9000 мемориалов и...
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