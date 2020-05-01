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Землю, взятую с мест воинских захоронений в Беларуси, передали российской стороне

01.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землю, взятую с мест воинских захоронений в Беларуси, передали российской стороне

Каждый день слова благодарности звучат и в адрес ветеранов. В разных уголках Беларуси, потерявшей каждого третьего жителя, создано около 9000 мемориалов и захоронений Великой Отечественной.


Землю, взятую с памятных мест, сегодня передали российской стороне. У Храма-памятника в честь Всех Святых собрались военные и молодежь. В капсулах – земля с почти 7000 воинских захоронений шести областей Беларуси и города Минска. В скором времени они будут заложены в основание плит главного храма Вооруженных Сил России.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «Для той памяти, о которой мы сейчас говорим, границ нет. Будет передана своевременно каждая капсула, каждая найдет свое место под сводами того храма, который возводится усилиями нашего народа, воинов Вооруженных Сил. Это будет еще одно место поклонения и уважения к той памяти. Важно, чтобы люди относились к этому также искренне».

А в музее истории Великой Отечественной войны к 9 Мая готовят новую экспозицию, посвященную нашим соотечественникам – участникам парада на Красной площади. Среди 70 предметов, которые ранее широкой публике не показывали, – парадные кители солдат и форма Героя Советского Союза Василия Козлова. 

Валерий Надтачаев, ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: «Постоянная экспозиция не может вместить все то, что хотим показать мы, поэтому инфокиоски в этом плане выручают. Стоит его активизировать, и человек начинает черпать оттуда информацию – об участниках партизанских отрядов, фронтовиках, фотографии, изображения наград, какие-то эксклюзивные документы».

Сейчас в залах музея более 30 таких устройств. Но чтобы увидеть все, посетителей просят не забывать о правилах безопасности. Экскурсии проводят только для небольших групп.

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Теги: Минск
 
 
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Каждый день слова благодарности звучат и в адрес ветеранов. В разных уголках Беларуси, потерявшей каждого третьего жителя, создано около 9000 мемориалов и...
 
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