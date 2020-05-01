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История еврейского мальчика. Как Якову Кравчинскому удалось спастись из минского гетто
01.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Когда началась война, мальчику Яше было девять лет. Отец заведовал хлебным магазином. В семье ждали прибавления. Все изменилось за один день. Приказ полевого коменданта: все евреи должны отправиться в гетто. Яшина мама взяла с собой самое необходимое: не могла нести тяжелые вещи, была уже на девятом месяце беременности. Поселили их в бывшем детском саду. В одной комнате было больше десяти семей. Спать приходилось на детских столиках. Тем узникам гетто, которые работали на заводе, давали баланду. Если кто-то владел ремеслом, выкручивались, как могли. От голодной смерти в гетто некоторых спасла как раз профессия.
Мама Яши брала в долг картошку, готовила из нее еду и продавала тем, у кого были хоть какие-то деньги. Иногда кусочек оставляла себе. И тогда Яша ел. Это был настоящий праздник для ребенка. Уже в гетто у Яши родился братик. Когда рабочие колонны рано утром в Минске уходили на заводы и фабрики, нацисты устраивали погромы: убивали женщин, стариков и детей. Во время одной такой «зачистки» годовалый брат Якова погиб. Семья пряталась в «малине» – специальном схроне – за жестяной дверью.
Этот погром длился четыре дня. Потом приехала телега из юденрата. Туда собирали трупы. Где точно похоронен брат, Яков Кравчинский не знает. Говорят, что общие могилы для погибших из гетто копали в районе еврейского кладбища в Минске.
Погромы нацисты устраивали регулярно, людей в гетто становилось все меньше. Однажды пришел связной из партизанского отряда. Мама Якова попросила, чтобы тот и вывел. Связной согласился только при одном условии: сына она должна оставить в Минске, ребенок будет отставать и помешает побегу. Мама решила вместе с сыном идти следом за теми, кто решил сбежать.
В партизанском отряде им рассказали, что Яша и мама разминулись с отцом на пару часов. Отец Яши сначала сбежал из лагеря военнопленных, стал опытным подрывником. Сперва – был в еврейском подполье, потом воевал в партизанском отряде. Отец Владимира не поверил, что его семья жива. В четырехдневном погроме выжить женщине с ребёнком невозможно.
В годы войны в Беларуси погибло больше восьмисот тысяч евреев. Историческая мастерская – один из немногих уцелевших домов минского гетто. Яков Кравчинский здесь частый гость. Приходит рассказать молодежи о событиях тех лет. На стенах – имена тех, кому не удалось выжить и фото военного времени. Рядом – та самая колючая проволока, которая врезалась в память маленькому Яше так сильно, что уже взрослый Владимир спустя столько лет ее не может забыть.
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Когда началась война, мальчику Яше было девять лет. Отец заведовал хлебным магазином. В семье ждали прибавления. Все изменилось за один день.
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