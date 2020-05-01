Без малой родины нет ни суверенитета, ни независимости

Источник материала: Чырвоны прамень

Республиканский субботник прошел 25 апреля в Беларуси. По предварительным данным, в нем приняли участие 2,3 млн белорусов. Жители страны занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время субботника высадил деревья на территории Национального парка «Припятский».





В двадцатых числах апреля Глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание, и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка «Припятский».

Позже во время общения с журналистами Глава государства отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси, и от нее отступать не будут.

Без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости, убеждён Президент.

Он еще раньше удивлялся тем белорусам, которые не понимают, что значит иметь сегодня приусадебный участок в стране, которая находится в центре Европы.

Александр Лукашенко вспомнил, что впервые побывал в Лясковичах в 1995 году: он приехал в деревню и заметил, что здесь только песчаные дороги. Но главное, добавил Президент, было другое: эти районы были заброшены, и у людей даже не было из чего печь хлеб. «Эта деревенька, вся эта округа стала моей маленькой родиной. Очень много было крика: всё, бросаем земли, бежим оттуда. Тогда еще я сказал: нет, мы здесь будем со временем жить. И мы стали осваивать земли», – сказал Глава государства. Со временем эта местность была облагорожена, начали восстанавливать и другие пострадавшие после взрыва на ЧАЭС районы.

«Так мы поднимали малые города и поселки, а потом было решение создать агрогородки, – напомнил Александр Лукашенко. – У нас нет лишней земли, поэтому нам надо страну свою привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами».

Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено.

«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное – экономическая неопределенность во всем мире», – заявил Глава государства.

Президент пояснил, что Послание отложено на некоторое время. «Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить Послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», – сказал он.

По словам Александра Лукашенко, обычно Послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой Президента, то будет возможность «заглянуть за горизонт» на всю предстоящую пятилетку. «Думаю, и другие кандидаты так поступят», – считает Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после пандемии, и никто не может дать определенный ответ. «И не потому, что здесь что-то новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут, – заявил Президент.

«По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет», – рассказал Президент.