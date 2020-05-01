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В Витебске водитель такси пыталась скрыться от сотрудников ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 апреля примерно в семь вечера в Витебске водитель такси не пропустил пешеходов на переходе.
Как
Правоохранители включили проблесковые маячки и звуковой сигнал. Водитель такси проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Через некоторое время нарушитель был заблокирован.
Выяснилось, что машиной управляла 27-летняя витеблянка. Начат административный процесс. Проверяется наличие в организме девушки алкоголя или запрещённых веществ.
Весной 2020 года в Гродно от сотрудников ГАИ пытался скрыться водитель иномарки.
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Новости Беларуси. 30 апреля примерно в семь вечера в Витебске водитель такси не пропустил пешеходов на переходе. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на...
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