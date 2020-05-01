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В Витебске водитель такси пыталась скрыться от сотрудников ГАИ

01.05.2020 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 апреля примерно в семь вечера в Витебске водитель такси не пропустил пешеходов на переходе. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на установление машины и личности водителя были ориентированы наряды ДПС. Похожий автомобиль был обнаружен возле одного из домов по улице Ленина. 

Правоохранители включили проблесковые маячки и звуковой сигнал. Водитель такси проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Через некоторое время нарушитель был заблокирован. 

Выяснилось, что машиной управляла 27-летняя витеблянка. Начат административный процесс. Проверяется наличие в организме девушки алкоголя или запрещённых веществ. 

Весной 2020 года в Гродно от сотрудников ГАИ пытался скрыться водитель иномарки.

Он попал в аварию и был задержан – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 30 апреля примерно в семь вечера в Витебске водитель такси не пропустил пешеходов на переходе.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на...
 
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