Эксперт: Минздрав заверяет, что нет нужды ни в чем, а правительство берет на это деньги в кредит

«Политринга» озвучил экономист, эксперт Белорусского экономического исследовательского центра Лев Львовский, комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Крутого о планах Совмина потратить от 5 до 6 взятых в кредит миллиардов рублей на поддержку экономики и соцсферы. Соответствующее мнение корреспондентуозвучил экономист, эксперт Белорусского экономического исследовательского центра Лев Львовский, комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Крутого о планах Совмина потратить от 5 до 6 взятых в кредит миллиардов рублей на поддержку экономики и соцсферы.





«В целом, сейчас как раз тот самый черный день, к которому люди обычно готовятся и откладывают деньги. Раз уж мы денег не отложили, то сейчас надо занимать. Занимать для финансирования медицины и спасения людей и бизнеса. Так что вопрос не "стоит или нет занимать?" А "на что тратить эти занятые деньги?"» - обозначил свою позицию экономист.





В то же время Лев Львовский обращает внимание на то, что в своем заявлении Крутой не конкретизировал, на что будет потрачена озвученная сумма.





«Например, у нас очень маленькое пособие по безработице - максимум 54 рубля. На эти деньги не может прожить никто, разве что на корм кошке хватит. Сейчас многие будут терять работу - не потому что они плохие работники, а потому что мировой кризис. Но даже на уровне обещаний Крутой говорит лишь о 100 долларах пособия и то только тем, кто не работает от трёх месяцев! А что людям есть эти три месяца? А прямо сейчас?» - подчеркивает он.





Собеседник «Политринга» отмечает, что правительство должно четко понимать на что будут потрачены эти деньги, чтобы в итоге это все не вылилось в очередную поддержку неэффективных госпредприятий.





«Если же Совмин планирует влить эти деньги в черную дыру, то, конечно, смысла нет в том, чтобы брать кредиты. Чем поддерживать на плаву убыточные предприятия, лучше напрямую раздавать деньги людям (в другие времена можно было бы обсудить, но сейчас это точно эффективнее)», - заверил эксперт Белорусского экономического исследовательского центра.









Львовский также акцентировал внимание на том, что слова Крутого идут вразрез с ранее сделанным заявлением о том, что у Минздрава нет нужды ни в чем.





«Крутой сказал, что большую часть денег потратят на здравоохранение, но непонятно, как это согласуется с тем, что Минздрав не раз заявлял, что всего хватает», - подытожил он.





Напомним, Дмитрий Крутой заявил о намерении правительства потратить от 5 до 6 миллиардов рублей на поддержку экономики и соцсферы для минимизации влияния на экономику мировой эпидемиологической ситуации ако для этого Беларусь намерена прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в том числе МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая.