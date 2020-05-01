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Тепло и гроза – погода в Горках на выходные

01.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Тепло, облачно и дождливо — такую погоду обещают синоптики на этих выходных. Ночью — стабильный плюс.

 

Тепло и гроза – погода в Горках на выходные

 

Сегодня, 1 мая, будет до +16°, переменная облачность.

Завтра, 2 мая, обещают +18 +22°, облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и порывистый ветер.

3 мая, в воскресенье, днем +15 +20°, кратковременные дожди, грозы,


 
 
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  Тепло, облачно и дождливо — такую погоду обещают синоптики на этих выходных. Ночью — стабильный плюс.     Сегодня, 1 мая, будет до +16°, переменная облачность....
 
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