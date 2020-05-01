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«Маневр закончился досрочно». Почему Беларусь в мае не закупает по максимуму дешевую нефть?

01.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мае Беларусь собирается приобрести лишь 1,1 млн тонн российской нефти Urals, а на одном из нефтеперерабатывающих заводов планируется провести плановый ремонт. Хотя еще совсем недавно звучали призывы закупаться впрок дешевой нефтью и затоваривать хранилища нефтепродуктами. Неужели планы откорректировали?

«Маневр закончился досрочно». Почему Беларусь в мае не закупает по максимуму дешевую нефть?

Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

В апреле на новополоцком «Нафтане» и Мозырском НПЗ переработали около 2 млн тонн нефти. То есть уровень загрузки заводов достиг почти 100%. Это произошло благодаря возвращению на белорусский рынок крупных нефтяных компаний из России после трехмесячного перерыва. В итоге по нефтепроводу «Дружба» и железной дороге было поставлено 1,56 млн тонн нефти. В Беларусь также прибыло 255 тысяч тонн танкерной нефти. Кроме того, еще 130 тысяч тонн сырья поступило с белорусских месторождений.

На май Беларусь запросила у России лишь 1,13 млн тонн беспошлинной нефти, но российские компании готовы поставить нефть в объеме, изначально предусмотренном в графике — около 2 млн тонн в месяц, сказал «Интерфаксу» министр энергетики РФ Александр Новак.

На этот месяц размер экспортной пошлины, неуплата которой позволяла Беларуси получать определенное преимущество при нефтепереработке, резко снизился — до минимального с 2002 года значения. По сравнению с апрелем она упала на 87% до 6,8 доллара за тонну.

Экспортная пошлина рассчитывается Минфином РФ каждый месяц на основе средней цены Urals за четыре недели, которая в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила 19 долларов за баррель, или 138,7 долларов за тонну. Белорусские ставки унифицированы с российскими.

— В мае цена на российскую нефть для Беларуси будет практически не отличаться от международных, экспортная пошлина станет рекордно низкой и составит менее 1 доллара за баррель, — сказал TUT.BY старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. — С одной стороны, низкие цены на нефть это хорошо для Беларуси как импортера. С другой, снижение экспортной пошлины негативно сказывается на марже нефтепереработки. Кроме того, спрос на нефть и нефтепродукты сейчас падает из-за пандемии, поэтому не удивительно, что Беларусь снижает закупки нефти. В Беларуси спрос на нефтепродукты, вероятно, сократился меньше, из-за менее строгих карантинных мер.

В концерне «Белнефтехим» также обращают внимание на изменившуюся внешнюю конъюнктуру.

— Действительно, можно сказать, что налоговый маневр для нас завершился досрочно, а не в 2024 году. В мае мы будем покупать российскую нефть практически по мировым ценам, — отметил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. — Вместе с тем сейчас резко снизился спрос на нефть и нефтепродукты в мире. При такой конъюнктуре рынке нет смысла в работе НПЗ с максимальной загрузкой.

Россия в рамках налогового маневра должна к 2024 году обнулить экспортные пошлины на нефть, но повысить налог на добычу полезных ископаемых. То есть к тому моменту стоимость российской нефти для Беларуси должна была сравняться с мировой.

Поэтому в мае на Мозырском НПЗ проведут плановый ремонт технологического оборудования. Объем переработки составит 0,5 млн тонн нефти вместо 1 млн тонн в апреле.

— С учетом того, что загрузка в мае будет сокращена, есть возможность спокойно, менее затратно провести в течение месяца плановый ремонт, — пояснил Тищенко.

По его словам, «Нафтан» в это время продолжит работать и в случае необходимости справится с 1 млн тонн нефти.

В мае «Белнефтехим» продолжит работать с альтернативными поставщиками нефти. Уже известно, что 11 мая в Клайпеду прибудет танкер 80 тыс. тонн нефти из Саудовской Аравии, которую затем переработают на «Нафтане».

Таким образом в мае на двух заводах переработают 1,2−1,3 млн тонн нефти, что на 35% меньше апрельских объемов.

3 апреля Александр Лукашенко поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть.

— Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах — в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища, — сказал президент.

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко говорит, что вопрос по заполнению хранилищ нефтью и нефтепродуктами не снят с повестки дня.

— В апреле помимо насыщения внутреннего рынка топливом и поставок на экспорт проводилась ревизия резервуарных парков на предмет готовности к формированию стратегического запаса сырья. В мае работа по созданию запасов продолжится, — сказал он.

«Маневр закончился досрочно». Почему Беларусь в мае не закупает по максимуму дешевую нефть?

«Гомельтранснефть Дружба» проводит модернизацию резервуарного парка, ежегодно увеличиваем общий объем для хранения нефти. К 2023 году объем должен достичь 1 млн тонн. Емкости подразделяются на железобетонные подземные и вертикальные стальные наземные со стационарной крышей, плавающей крышей, понтоном.
Фото: transoil.by

Дмитрий Маринченко считает, что у Беларуси, как и у России, не такие значительные мощности по хранению нефти. Например, у Беларуси — это около 900 тысяч тонн, что примерно соответствует двум неделям импорта.

— Поэтому закупить много нефти впрок по низким ценам у Беларуси может не получиться. Проблема с недостатком свободных нефтехранилищ сегодня является одним из важнейших драйверов на мировом рынке нефти, при текущем уровне перепроизводства они быстро заполнятся, — отметил эксперт.

 
 
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  В мае Беларусь собирается приобрести лишь 1,1 млн тонн российской нефти Urals, а на одном из нефтеперерабатывающих заводов планируется провести плановый ремонт....
 
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