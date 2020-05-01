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Повторное измерение высоты Эвереста с установкой 5G проходит в Китае

01.05.2020 11:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Повторное измерение высоты Эвереста с установкой 5G проходит в Китае

Китайские власти начали второй раунд измерения высоты Эвереста – самой высокой горы мира. Об этом сообщает «СИНЬХУА Новости».

В районе китайской границы с Непалом работает группа из 53 специалистов. Первый этап измерения высоты Эвереста проводился со 2 марта и включал обзор системы спутниковой навигации, астрономический обзор и обзор гравитации.

В рамках второго этапа измерения создана инфраструктура стандарта 5G. Так установлены три станции: на высоте 6500, 5800 и 5300 метров над уровнем моря. Теперь вершина и северный склоны Эвереста полностью покрываются сигналом 5G.

Далее для повышения точности измерения высоты горы будут использованы измерение воздушной гравитации и технологии 3D. Для получения надежных данных специалисты поднимутся на самый пик горы.

Эверест, он же Джомолунгма, считается символом китайско-непальской дружбы. Ранее китайские исследователи публиковали данные о высоте горы в 1975 и 2005 годах – она составляла 8848,13 и 8844,43 метров соответственно.

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Китайские власти начали второй раунд измерения высоты Эвереста – самой высокой горы мира. Об этом сообщает «СИНЬХУА Новости». В районе китайской границы с Непалом...
 
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