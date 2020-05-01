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Повторное измерение высоты Эвереста с установкой 5G проходит в Китае
Источник материала: ОНТ
Китайские власти начали второй раунд измерения высоты Эвереста – самой высокой горы мира. Об этом
В районе китайской границы с Непалом работает группа из 53 специалистов. Первый этап измерения высоты Эвереста проводился со 2 марта и включал обзор системы спутниковой навигации, астрономический обзор и обзор гравитации.
В рамках второго этапа измерения создана инфраструктура стандарта 5G. Так
Далее для повышения точности измерения высоты горы будут использованы измерение воздушной гравитации и технологии 3D. Для получения надежных данных специалисты поднимутся на самый пик горы.
Эверест, он же Джомолунгма, считается символом китайско-непальской дружбы. Ранее китайские исследователи публиковали данные о высоте горы в 1975 и 2005 годах – она составляла 8848,13 и 8844,43 метров соответственно.
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Китайские власти начали второй раунд измерения высоты Эвереста – самой высокой горы мира. Об этом сообщает «СИНЬХУА Новости». В районе китайской границы с Непалом...
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