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Резидент ПВТ выплатит $1000 сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за вируса
Источник материала: Партизан
Международная компания Admitad, основанная в Минске, выделит 300 тысяч долларов на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на компанию.
Работник, родители или супруг которого потеряли работу, может обратиться в фонд компании за компенсацией в тысячу долларов. Программа распространяется на офисы Admitad во всех странах и будет действовать с 1 мая до 1 августа.
Международная компания Admitad основана в 2009 году. Платформа помогает рекламодателям и веб-мастерам развивать интернет-бизнес по всему миру. Офисы компании открыты в Минске, Мюнхене, Москве, Киеве, Индии и Швейцарии. В белорусском офисе Admitad работает около 20 человек. С марта 2018 года компания является резидентом ПВТ.
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Международная компания Admitad, основанная в Минске, выделит 300 тысяч долларов на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об...
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