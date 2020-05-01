ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Резидент ПВТ выплатит $1000 сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за вируса

01.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международная компания Admitad, основанная в Минске, выделит 300 тысяч долларов на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на компанию.



Работник, родители или супруг которого потеряли работу, может обратиться в фонд компании за компенсацией в тысячу долларов. Программа распространяется на офисы Admitad во всех странах и будет действовать с 1 мая до 1 августа.

Международная компания Admitad основана в 2009 году. Платформа помогает рекламодателям и веб-мастерам развивать интернет-бизнес по всему миру. Офисы компании открыты в Минске, Мюнхене, Москве, Киеве, Индии и Швейцарии. В белорусском офисе Admitad работает около 20 человек. С марта 2018 года компания является резидентом ПВТ.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная компания Admitad, основанная в Минске, выделит 300 тысяч долларов на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Повторное измерение высоты Эвереста с установкой 5G проходит в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика