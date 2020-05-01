Резидент ПВТ выплатит $1000 сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за вируса









Работник, родители или супруг которого потеряли работу, может обратиться в фонд компании за компенсацией в тысячу долларов. Программа распространяется на офисы Admitad во всех странах и будет действовать с 1 мая до 1 августа.





Международная компания Admitad основана в 2009 году. Платформа помогает рекламодателям и веб-мастерам развивать интернет-бизнес по всему миру. Офисы компании открыты в Минске, Мюнхене, Москве, Киеве, Индии и Швейцарии. В белорусском офисе Admitad работает около 20 человек. С марта 2018 года компания является резидентом ПВТ.