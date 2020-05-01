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Коллекция Британского музея стала доступна онлайн
Источник материала: ОНТ
Главный историко-археологический музей Великобритании – Британский музей – опубликовал на официальном сайте изображения более чем половины экземпляров своей коллекции. Теперь пользователи Сети могут
Виртуальные посетители музея могут не только просмотреть галереи, но и использовать фото в некоммерческих целях.
280 000 снимков публикуются впервые. Пользователь может их увеличить, переводить в режим панорамы и двигать – все, чтобы получше рассмотреть экспонаты и не упустить интересные детали.
Сотрудники музея надеются, что публикация изображений экспонатов онлайн поможет студентам и учетелям в исследованиях, а также увеличат охват аудитории.
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Главный историко-археологический музей Великобритании – Британский музей – опубликовал на официальном сайте изображения более чем половины экземпляров своей...
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