Коллекция Британского музея стала доступна онлайн

Источник материала: ОНТ

Главный историко-археологический музей Великобритании – Британский музей – опубликовал на официальном сайте изображения более чем половины экземпляров своей коллекции. Теперь пользователи Сети могут ознакомиться с 4,5 млн. объектов.

Виртуальные посетители музея могут не только просмотреть галереи, но и использовать фото в некоммерческих целях.





280 000 снимков публикуются впервые. Пользователь может их увеличить, переводить в режим панорамы и двигать – все, чтобы получше рассмотреть экспонаты и не упустить интересные детали.





Сотрудники музея надеются, что публикация изображений экспонатов онлайн поможет студентам и учетелям в исследованиях, а также увеличат охват аудитории.

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