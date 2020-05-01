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Коллекция Британского музея стала доступна онлайн

01.05.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коллекция Британского музея стала доступна онлайн

Главный историко-археологический музей Великобритании – Британский музей – опубликовал на официальном сайте изображения более чем половины экземпляров своей коллекции. Теперь пользователи Сети могут ознакомиться с 4,5 млн. объектов. 

Виртуальные посетители музея могут не только просмотреть галереи, но и использовать фото в некоммерческих целях.


280 000 снимков публикуются впервые. Пользователь может их увеличить, переводить в режим панорамы и двигать – все, чтобы получше рассмотреть экспонаты и не упустить интересные детали.


Сотрудники музея надеются, что публикация изображений экспонатов онлайн поможет студентам и учетелям в исследованиях, а также увеличат охват аудитории.

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Главный историко-археологический музей Великобритании – Британский музей – опубликовал на официальном сайте изображения более чем половины экземпляров своей...
 
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