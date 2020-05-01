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Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к поклонникам
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своём выздоровлении. Об этом артистка написала в Instagram-аккаунте.
«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания», –
Бабкина поблагодарила всех медработников за их внимание и доброту. Также артистка выразила признательность семье, друзьям и коллегам за оказанную ей поддержку.
«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление», – добавила певица.
Напоследок исполнительница пожелала всем беречь себя и своё здоровье.
Напомним, в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с обширной двусторонней пневмонией.
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Новости России. Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своём выздоровлении. Об этом артистка написала в Instagram-аккаунте. «Дорогие мои! Благодаря...
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