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Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к поклонникам

01.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своём выздоровлении. Об этом артистка написала в Instagram-аккаунте.

«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания», – обрадовала фанатов исполнительница.

Бабкина поблагодарила всех медработников за их внимание и доброту. Также артистка выразила признательность семье, друзьям и коллегам за оказанную ей поддержку.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление», – добавила певица.

Напоследок исполнительница пожелала всем беречь себя и своё здоровье.

Напомним, в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с обширной двусторонней пневмонией.

Артистку подключали к аппарату ИВЛ – подробнее здесь.

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Новости России. Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своём выздоровлении. Об этом артистка написала в Instagram-аккаунте. «Дорогие мои! Благодаря...
 
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