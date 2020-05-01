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Отменяются месячные лимиты на посылки из-за рубежа с 1 мая

01.05.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отменяются месячные лимиты на посылки из-за рубежа с 1 мая

В Беларуси с 1 мая вступает в силу указ №146 от 24 апреля 2020 года. Он предусматривает изменения в порядке перемещения через границу товаров для личного пользования. Об этом сообщает БЕЛТА. 

Документ отменяет месячные лимиты по пересылке товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физлицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. Однако всё ещё будут действовать разовые нормы. Так, стоимость одной посылки не должна превышать 22 евро, а её вес - 10 кг. Что касается товаров медназначения, а также специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, получаемых физлицами с неизлечимыми заболеваниями, то в отношении них действует норма беспошлинного ввоза 200 евро и 31 кг по каждой посылке. 

Помимо этого, отменяются нормы беспошлинного ввоза для товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде филица в Беларусь наземным транспортом более одного раза в три месяца. Осталась норма в 500 евро и 25 кг.

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В Беларуси с 1 мая вступает в силу указ №146 от 24 апреля 2020 года. Он предусматривает изменения в порядке перемещения через границу товаров для личного пользования. Об...
 
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