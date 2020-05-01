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Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц
Источник материала: СТВ
Такие влиятельные отцы могли в годы войны обеспечить своим чадам комфортное существование – держать при штабах или на гражданской службе. Но нет, война – дело настоящих мужчин, и сыновья ушли на фронт.
Яков и Василий
Начнем с наших. Старший сын Сталина Яков в начале войны служил командиром артиллерийской батареи. В 1941-м в боях под Витебском попал в плен и до апреля 1943 года находился в концлагере Заксенхаузен. Всё это время немцы пытались использовать сына советского вождя в пропагандистских целях. Распространялись листовки, будто офицер самовольно сдался в плен и теперь живет припеваючи, писали о нем в газетах. В лагере Яков погиб. Очевидцы рассказывали, что он бросился на колючую проволоку под напряжением: то ли чтобы немцы не спекулировали его именем, то ли от отчаяния. Еще есть такая легенда, будто Красный Крест делал Иосифу Сталину предложение обменять сына на фельдмаршала Паулюса. Тот вроде бы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Был такой разговор или не было, – документов нет.
Младший сын Сталина Василий до войны окончил летное училище. Отец долго держал его в Москве. Может, жалел, может, опасался истории, в которой оказался старший. Позже все-таки поддался уговорам, отпустил на фронт. Василия сразу назначили командиром полка – начальство прогнулось, а папа не возражал. Но надо отдать ему должное: он был отчаянно смелым парнем, даже слишком. Однополчане вспоминали, что Василий никогда не прятался за чужие спины, не приписывал себе чужие заслуги. До Победы воевать ему не довелось. Его сняли с должности за проступок, за который другого бы отправили под трибунал. С друзьями-однополчанами они в реке глушили взрывчаткой рыбу. Закончилась рыбалка несчастьем: один из офицеров погиб. После войны Василий стал генералом в 26 лет, командующим ВВС Московского округа. Когда скончался отец, Сталина-младшего посадили. Так новая власть восстанавливала в стране справедливость. Кстати, Хрущев после скорой казни Лаврентия Берии и его сына Серго посадил. Парень был талантливый. Отец тоже не прятал его от войны. Окончив разведшколу, где получил радиотехническую специальность, Серго выполнял секретные задания на Северном Кавказе, в Иране, воевал в частях 1-го и 4-го Украинских фронтов. После войны занимался наукой в «оборонке».
Фото: instagram.com/benjamin_franklin_pierce
Братья Рузвельт
А что же союзники? У Президента США Франклина Делано Рузвельта было 6 детей. Один ребенок умер совсем маленьким. Остались 4 сына и дочь. К началу Второй мировой войны они уже были людьми взрослыми. Дочь Энн занималась журналистикой, сыновья служили в армии. Джеймс служил в военно-морских силах, участвовал в десантных операциях в Тихом океане.
Эллиот был офицером ВВС, занимался воздушной аэрофотосъемкой объектов на линии фронта и в тылу немцев. Знающие люди могут рассказать, какая опасная эта работа. После войны Эллиот дослужился до бригадного генерала.
Франклин воевал офицером на эсминце «Мэйрант», был награжден Серебряной Звездой за то, что вынес под огнем из боя тяжело раненного матроса.
Отмечен боевыми наградами и Джон, который служил лейтенантом на море. Участие сыновей президента в боях очень добавило ему авторитета и уважения американцев. И ещё: первая леди Элеонора Рузвельт в годы войны служила помощником министра обороны.
Фото: wikiwand.com
Был у Черчилля один сын
Рэндольф, сын премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, тоже не прятался за спинкой высокого папиного кресла. Когда началась война, он служил в Королевском гусарском полку. Там раньше служил и отец. Позже он перевелся (видать, скучно стало) в Особую воздушно-десантную бригаду, в составе которой воевал против корпуса фельдмаршала Роммеля в Северной Африке. После Ливийской пустыни майор Черчилль в 1944 году со специальной миссией отправился помогать югославским партизанам.
А ведь все эти сыновья могли не рисковать своими жизнями. Но война – мужское дело.
Ваш В.Д.
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Такие влиятельные отцы могли в годы войны обеспечить своим чадам комфортное существование – держать при штабах или на гражданской службе. Но нет, война – дело...
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