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Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц

01.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Такие влиятельные отцы могли в годы войны обеспечить своим чадам комфортное существование – держать при штабах или на гражданской службе. Но нет, война – дело настоящих мужчин, и сыновья ушли на фронт.

Яков и Василий

Начнем с наших. Старший сын Сталина Яков в начале войны служил командиром артиллерийской батареи. В 1941-м в боях под Витебском попал в плен и до апреля 1943 года находился в концлагере Заксенхаузен. Всё это время немцы пытались использовать сына советского вождя в пропагандистских целях. Распространялись листовки, будто офицер самовольно сдался в плен и теперь живет припеваючи, писали о нем в газетах. В лагере Яков погиб. Очевидцы рассказывали, что он бросился на колючую проволоку под напряжением: то ли чтобы немцы не спекулировали его именем, то ли от отчаяния. Еще есть такая легенда, будто Красный Крест делал Иосифу Сталину предложение обменять сына на фельдмаршала Паулюса. Тот вроде бы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Был такой разговор или не было, – документов нет.

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц
Фото: instagram.com/istoriya_rossii_v_datah

Младший сын Сталина Василий до войны окончил летное училище. Отец долго держал его в Москве. Может, жалел, может, опасался истории, в которой оказался старший. Позже все-таки поддался уговорам, отпустил на фронт. Василия сразу назначили командиром полка – начальство прогнулось, а папа не возражал. Но надо отдать ему должное: он был отчаянно смелым парнем, даже слишком. Однополчане вспоминали, что Василий никогда не прятался за чужие спины, не приписывал себе чужие заслуги. До Победы воевать ему не довелось. Его сняли с должности за проступок, за который другого бы отправили под трибунал. С друзьями-однополчанами они в реке глушили взрывчаткой рыбу.  Закончилась рыбалка несчастьем: один из офицеров погиб. После войны Василий стал генералом в 26 лет, командующим ВВС Московского округа. Когда скончался отец, Сталина-младшего посадили. Так новая власть восстанавливала в стране справедливость. Кстати, Хрущев после скорой казни Лаврентия Берии и его сына Серго посадил. Парень был талантливый. Отец тоже не прятал его от войны. Окончив разведшколу, где получил радиотехническую специальность, Серго выполнял секретные задания на Северном Кавказе, в Иране, воевал в частях 1-го и 4-го Украинских фронтов. После войны занимался наукой в «оборонке».       

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзницФото: instagram.com/benjamin_franklin_pierce

Братья Рузвельт

А что же союзники? У Президента США Франклина Делано Рузвельта было 6 детей. Один ребенок умер совсем маленьким. Остались 4 сына и дочь. К началу Второй мировой войны они уже были людьми взрослыми. Дочь Энн занималась журналистикой, сыновья служили в армии. Джеймс служил в военно-морских силах, участвовал в десантных операциях в Тихом океане.

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц
Фото: wikiwand.com

Эллиот был офицером ВВС, занимался воздушной аэрофотосъемкой объектов на линии фронта и в тылу немцев. Знающие люди могут рассказать, какая опасная эта работа. После войны Эллиот дослужился до бригадного генерала.

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц
Фото: americanairmuseum.com

Франклин воевал офицером на эсминце «Мэйрант», был награжден Серебряной Звездой за то, что вынес под огнем из боя тяжело раненного матроса.

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц
Фото: instagram.com/memory_laps

Отмечен боевыми наградами и Джон, который служил лейтенантом на море. Участие сыновей президента в боях очень добавило ему авторитета и уважения американцев. И ещё: первая леди Элеонора Рузвельт в годы войны служила помощником министра обороны.

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзницФото: wikiwand.com

Был у Черчилля один сын

Рэндольф, сын премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, тоже не прятался за спинкой высокого папиного кресла. Когда началась война, он  служил в Королевском гусарском полку. Там раньше служил и отец. Позже он перевелся (видать, скучно стало) в Особую воздушно-десантную бригаду, в составе которой воевал против корпуса фельдмаршала Роммеля в Северной Африке. После Ливийской пустыни майор Черчилль в 1944 году со специальной миссией отправился помогать югославским партизанам.

Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц
Фото: instagram.com/delhispearman

А ведь все эти сыновья могли не рисковать своими жизнями. Но война – мужское дело.

Ваш В.Д.

Люди в материале: Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль, Яков Джугашвили, Василий Джугашвили, Эллиот Рузвельт, Джеймс Рузвельт, Джон Аспинвол Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт-младший, Рэндольф Черчилль

 
Теги: Витебск
 
 
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Такие влиятельные отцы могли в годы войны обеспечить своим чадам комфортное существование – держать при штабах или на гражданской службе. Но нет, война – дело...
 
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