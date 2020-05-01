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Едва не сбила семью с ребенком, зажала инспектору руку стеклом: погоня за таксисткой в Витебске

01.05.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске инспекторы с погоней задерживали такси, которое едва не сбило на переходе семью с ребенком. Об этом сообщили в областной милиции.

Вечером 30 апреля в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такси, двигаясь на большой скорости по проспекту Черняховского, в районе дома № 31 чуть не сбил на переходе людей.

Сотрудники ГАИ заметили схожий по приметам автомобиль возле одного из домов по улице Ленина. Требование об остановке водитель такси проигнорировал и начал скрываться.

Инспекторы смогли остановить автомобиль нарушителя. За рулем такси оказалась 27-летняя женщина. Она заблокировала двери и отказывалась выйти из машины. Когда сотрудник ГАИ попытался открыть автомобиль, она зажала его руку стеклом, поэтому инспекторам пришлось разбить его, чтобы задержать нарушительницу.

В отношении женщины составили административные протоколы. Также у нее взяли биосреды на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств.

 
Теги: Витебск
 
 
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В отношении женщины составили административные протоколы. Также у нее взяли биосреды на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств.
 
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