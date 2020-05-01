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Боня показала «честное» фото без фотошопа: её талия выглядит не такой тонкой

01.05.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боня показала «честное» фото без фотошопа: её талия выглядит не такой тонкой

40-летняя известная российская телеведущая Виктория Боня переполнена позитивными эмоциями, ведь ей удалось набрать несколько килограммов, которым она очень рада. 

Напомним, что Виктории долгое время не удавалось поправиться. Она достаточно остро реагировала на упрёки в излишней худобе. На самоизоляции звезда позволила себе расслабиться. Вкусности во время карантина отразились и на её фигуре. Бывшая участница шоу «Дом-2» похвасталась своими новыми объёмами.

Боня опубликовала «честное» фото. На нём её талия выглядит далеко не такой тонкой, как раньше.


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40-летняя известная российская телеведущая Виктория Боня переполнена позитивными эмоциями, ведь ей удалось набрать несколько килограммов, которым она очень рада. ...
 
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