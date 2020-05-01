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В Беларуси возобновляют работу городские фонтаны
Источник материала: ОНТ
Верный признак приближения тепла: в белорусских городах заработали фонтаны! Водную феерию запустили во всех районах Гомеля.
Самый большой и красивый – у цирка. Это традиционное место сбора молодёжи, гостей города и отдыхающих. Всего в областном центре 10 фонтанов, каждый – местная достопримечательность. А в летнюю жару – естественный источник прохлады. Ещё за месяц до запуска городские службы начали готовить технику к работе:
В этих местах люди не только отдыхают и фотографируются. Территория у фонтанов ежегодно превращается в площадки для концертов и городских активностей.
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Верный признак приближения тепла: в белорусских городах заработали фонтаны! Водную феерию запустили во всех районах Гомеля. Самый большой и красивый – у цирка. Это...
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