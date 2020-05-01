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В Беларуси возобновляют работу городские фонтаны

01.05.2020 14:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси возобновляют работу городские фонтаны

Верный признак приближения тепла: в белорусских городах заработали фонтаны! Водную феерию запустили во всех районах Гомеля.

Самый большой и красивый – у цирка. Это традиционное место сбора молодёжи, гостей города и отдыхающих. Всего в областном центре 10 фонтанов, каждый – местная достопримечательность. А в летнюю жару – естественный источник прохлады. Ещё за месяц до запуска городские службы начали готовить технику к работе:

В этих местах люди не только отдыхают и фотографируются. Территория у фонтанов ежегодно превращается в площадки для концертов и городских активностей.

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Теги: Гомель
 
 
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Верный признак приближения тепла: в белорусских городах заработали фонтаны! Водную феерию запустили во всех районах Гомеля. Самый большой и красивый – у цирка. Это...
 
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