В Беларуси возобновляют работу городские фонтаны

Источник материала: ОНТ

Верный признак приближения тепла: в белорусских городах заработали фонтаны! Водную феерию запустили во всех районах Гомеля.

Самый большой и красивый – у цирка. Это традиционное место сбора молодёжи, гостей города и отдыхающих. Всего в областном центре 10 фонтанов, каждый – местная достопримечательность. А в летнюю жару – естественный источник прохлады. Ещё за месяц до запуска городские службы начали готовить технику к работе:

В этих местах люди не только отдыхают и фотографируются. Территория у фонтанов ежегодно превращается в площадки для концертов и городских активностей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram