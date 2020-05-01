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«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже более века этот день остается объединяющим символом людей самых различных профессий и поколений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей. Вместе мы справимся со всеми вызовами времени.
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Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже более века этот день остается...
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