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«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

01.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже более века этот день остается объединяющим символом людей самых различных профессий и поколений.

С праздником белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше.

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей. Вместе мы справимся со всеми вызовами времени.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже более века этот день остается...
 
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