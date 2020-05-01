ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пункты велопроката открываются на Августовском канале 1 мая

01.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Пункты велопроката открываются на Августовском канале 1 мая

Как сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома, велосипеды можно будет взять напрокат как на самом канале, на шлюзе Домбровка, так и в деревне Радзивилки, а также в поселке Сопоцкин по дороге к каналу. Всего доступны около сотни новых велосипедов. Кроме того, в Сопоцкине открыт пункт велосервиса, работает в поселке и обновленный туристско-информационный центр.

Расширили для нового сезона и веломаршруты — всего их подготовлено свыше 10. Каждый рассчитан на разные навыки гостей и позволяют познакомиться не только с уникальным сооружением самого канала, но и увидеть расположенные поблизости достопримечательности: оборонительные строения времен войны, культовые объекты, а также усадебно-парковый комплекс в Радзивилках и дворцово-парковый комплекс в Святске.

Добраться до канала на велосипеде можно и из Гродно. В прошлом году был открыт международныый маршрут «АвгустВело». Начинается он на выезде из областного центра и проходит по самым живописным местам региона. На пути — около 50 архитектурных достопримечательностей. Завершается белорусская часть у сезонного речного пункта пропуска «Лесная-Рудавка» на белорусско-польской границе.

Пункты велопроката открываются на Августовском канале 1 мая

Велосезон жителям области предлагают открыть индивидуально, поскольку сейчас многие полюбившиеся спортивные мероприятия невозможно провести в обычном формате.

С 25 апреля по 24 мая в регионе проводят акцию «ЗаРовар». Необходимо сделать селфи (фото) в момент велопрогулки, зафиксировать свой GPS-трек и поделиться впечатлениями в социальных сетях с хештегом #ZaRovar. Наиболее активных участников наградят специальными призами. Жюри, в составе которого будут представители управления спорта и туризма, спортивных организаций, выберет лучшие фото в нескольких номинациях: «Самый оригинальный», «Самый патриотический», «Самый эстетический» и прочие. При наличии интересных сюжетов другой тематики организаторы могут учредить и дополнительные призы.

Служба информации «ГП»
Фото: из архива «ГП»

https://grodnonews.by/

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома, велосипеды можно будет взять напрокат как на самом канале, на шлюзе Домбровка, так и в деревне Радзивилки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восхождение «Шахтера», «Динамо» Кучука против лидера и другие матчи 7-го тура ЧБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика