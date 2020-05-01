Пункты велопроката открываются на Августовском канале 1 мая

Источник материала: Вороновская газета





Как сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома, велосипеды можно будет взять напрокат как на самом канале, на шлюзе Домбровка, так и в деревне Радзивилки, а также в поселке Сопоцкин по дороге к каналу. Всего доступны около сотни новых велосипедов. Кроме того, в Сопоцкине открыт пункт велосервиса, работает в поселке и обновленный туристско-информационный центр.

Расширили для нового сезона и веломаршруты — всего их подготовлено свыше 10. Каждый рассчитан на разные навыки гостей и позволяют познакомиться не только с уникальным сооружением самого канала, но и увидеть расположенные поблизости достопримечательности: оборонительные строения времен войны, культовые объекты, а также усадебно-парковый комплекс в Радзивилках и дворцово-парковый комплекс в Святске.

Добраться до канала на велосипеде можно и из Гродно. В прошлом году был открыт международныый маршрут «АвгустВело». Начинается он на выезде из областного центра и проходит по самым живописным местам региона. На пути — около 50 архитектурных достопримечательностей. Завершается белорусская часть у сезонного речного пункта пропуска «Лесная-Рудавка» на белорусско-польской границе.





Велосезон жителям области предлагают открыть индивидуально, поскольку сейчас многие полюбившиеся спортивные мероприятия невозможно провести в обычном формате.

С 25 апреля по 24 мая в регионе проводят акцию «ЗаРовар». Необходимо сделать селфи (фото) в момент велопрогулки, зафиксировать свой GPS-трек и поделиться впечатлениями в социальных сетях с хештегом #ZaRovar. Наиболее активных участников наградят специальными призами. Жюри, в составе которого будут представители управления спорта и туризма, спортивных организаций, выберет лучшие фото в нескольких номинациях: «Самый оригинальный», «Самый патриотический», «Самый эстетический» и прочие. При наличии интересных сюжетов другой тематики организаторы могут учредить и дополнительные призы.

Служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП»

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