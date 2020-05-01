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Восхождение «Шахтера», «Динамо» Кучука против лидера и другие матчи 7-го тура ЧБ

01.05.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В первый день мая стартует седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В Борисове «Смолевичи» принимают «Энергетик-БГУ». «Быки» после возвращения в «вышку» неудачно начали турнир, расположившись на предпоследнем месте. «Студенты», которые хорошо стартовали, забуксовали и не могут забить три тура подряд, проиграв три матча.

Футбол на этой неделе начался 29 апреля в Солигорске с совершенно невероятного ответного матча полуфинала Кубка Беларуси. Брест пропустил четыре гола, но «Шахтеру» этого не хватило">«Шахтер» чуть не выбил брестское «Динамо», проигрывая после первого тайма по сумме двух игр 0:4! «Горняки» показали, что они становятся грозной силой в белорусском футболе, продемонстрировав волю к победе и сумасшедшую самоотдачу.


«Шахтер» и брестское «Динамо» выдали совершенно чумовой кубковый матч 29 апреля, забив на двоих шесть голов, а «горняки» были близки к сумасшедшему камбэку! Фото: ФК «Шахтер»

Поэтому центральным матчем седьмого тура можно смело назвать игру «Шахтера» против «Ислочи», который состоится 3 мая. «Волки» забрались на второе место, имея 12 очков. «Горняки» пока застряли внизу турнирной таблицы, имея всего восемь баллов.

Но команда Вернидуба, похоже, нашла свою игру и опять становится опасным соперником. Однако успеют ли игроки восстановиться психологически после безумия в Кубке? «Шахтер» потерял главного защитника Сергея Политевича, который получил травму. У форварда Дарко Бодула не идет игра, нестабилен вратарь Александр Гутор. Впрочем, набрали хорошую форму Игор Иванович, Виталий Лисакович, Юлиус Сзоке, Никола Антич. Квалифицированных исполнителей хватает, поэтому «Ислочи» будет очень сложно.

Но команда Жуковского умеет настраиваться на топов, да и сама уже претендует на это звание. Не пропустите 3 мая в 20.00 матч в Солигорске!

2 мая обратите внимание на игру в столице. К минскому «Динамо» приедет лидер чемпионата — «Слуцк». Для динамовцев это будет вторая игра после смены тренера на Леонида Кучука. Первая получилась вполне приличной, хоть новый коуч и не присутствовал на скамейке. Посмотрим, что покажет команда на стадионе «Динамо».

Аутсайдер турнира — «Белшина», еще ни разу не побеждавшая, примет брестское «Динамо». БАТЭ сыграет против «Немана».

Видео: АБФФ-TV

Борисовчане, при определенном стечении обстоятельств, могут ворваться в лидирующую группу команд. А пока, маркетинг клуба запустил новое шоу, в котором принял участие их давний поклонник Вадим Галыгин.


1 мая пройдет один матч:

ФК «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ», 16.00.

2 мая состоятся три игры:

ФК «Минск» — «Торпедо-БелАЗ», 14.00;

«Рух» — ФК «Городея», 16.00;

«Динамо-Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.

3 мая тур завершится четырьмя встречами:

«Белшина» — «Динамо-Брест», 14.00;

ФК «Витебск» — «Славия», 16.00;

БАТЭ — «Неман», 18.00;

«Шахтер» — «Ислочь», 20.00.

Положение в чемпионате перед седьмым туром:

Команда Матчи Очки
ФК «Слуцк» 6 13
«Ислочь» 6 12
«Торпедо-БелАЗ» 6 11
БАТЭ 6 10
ФК «Витебск» 6 10
ФК «Городея» 6 9
«Энергетик-БГУ» 6 9
ФК «Минск» 6 9
«Динамо» (Минск) 6 9
«Неман» 6 8
«Шахтер» 6 8
«Рух» 6 8
«Славия» 6 7
«Динамо» (Брест) 6 7
ФК «Смолевичи» 6 3
«Белшина» 6 2

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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1 мая стартует седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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