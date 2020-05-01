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5 вещей, с которыми каблуки смотрятся нелепо

01.05.2020 15:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, с которыми каблуки смотрятся нелепо

Гардероб современной женщины очень сложно представить без обуви на высоком каблуке. Даже те, кто обычно одеваются удобно, имеют пару туфель для особых случаев. Обувь на каблуке может украсить любой образ, кроме некоторых ситуаций. О том, с чем носить её не рекомендуется читайте в данном материале. 

1. Джинсовые шорты

Джинсовые шорты в сочетании с каблуками будут смотреться во много раз длиннее. Но сам по себе образ получится очень пошлым. Замените хищные шпильки на что-то более приземлённое: лёгкие кеды, сандалии на толстой подошве, яркие кроссовки, босоножки и мюли kitten heels. Если вы любите носить шорты с высокими каблуками,то отдавайте предпочтение свободным и удлинённым моделям. например, бермудам.


2. Леггинсы

Леггинсы в паре с высокими каблуками — это отличный вариант для настоящих хищниц. Если в ваши планы не входит охота на мужчин, то следует отложить любимые лосины для похода на йогу и не надевать их вместе с туфлями на шпильке. 


3. Спортивный костюм

Максимально нелепо обувь на каблуке смотрится в тандеме со спортивной одеждой. В таком образе вы легко сможете стать звездой какого-нибудь модного мема. Исключением из правил является одежда в стиле спорт-шик: брюки-карго, объёмные худи, яркие олимпийки, короткие топы отлично сочетаются с босоножками на шпильке. 


4. Трикотажное платье

Даже если у вас безупречная фигура, то не стоит прибегать к данному приёму. В сочетании с хищными каблуками трикотажное мини-платье будет смотреться вульгарно. Помимо этого, в таком наряде вы будете чувствовать себя совсем неуютно. Ведь юбка будет постоянно задираться. 


5. Мини-юбка

Можно сразу вспомнить гламурные нулевые, глядя на данное сочетание. Оставьте это в прошлом. Надевайте мини-юбку вместе с туфлями на каблуке и высокой платформе только на тематическую вечеринку в стиле 2000.



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Гардероб современной женщины очень сложно представить без обуви на высоком каблуке. Даже те, кто обычно одеваются удобно, имеют пару туфель для особых случаев....
 
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