ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

01.05.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

Начинаются большие майские выходные.

На сковороде, но «с дымком»

Мясо можно взять любое, рецепт при этом оставляем тем же. Вам понадобится сковорода, фольга и один кусочек древесного угля.

В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

Ингредиенты

  • Куриные окорочка – 3 шт;
  • Лук — 2 шт;
  • Хмели-сунели — 1-2 ч.л;
  • Винный уксус — 1 ст.л;
  • Сахар – щепотка;
  • Соль — по вкусу.

Окорочка надрезаем с обеих сторон. Засыпаем специями (соль не добавляем).

В отдельной емкости маринуем лук. Нарезаем его кольцами, засыпаем сахаром, добавляем уксус. Смешиваем лук с мясом и оставляем на ночь.

Отделяем мясо от лука и обжариваем с обеих сторон на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне. Когда оно приготовится. Усиливаем огонь, кладем на сковороду лук из маринада. Хорошенько все солим.

Пока лук поджаривается, на соседней конфорке разжигаем кусочек древесного угля.

Когда лук приготовится, в центр сковороды выкладываем лодочку из фольги, в нее кладем раскаленный уголек, накрываем крышкой, отключаем газ и ждем минут 10.

На шпажках

В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

Заменяем шампуры шпажками (предварительно замоченными в воде минут на 20-30), а мангал – духовкой. Мясо снова выбираем на свой вкус. Замариновать его можно по предыдущему рецепту.

Насаживаем мясо на шпажки, только не слишком плотно. Можно чередовать с кольцами лука или овощами.

Для куриного мяса разогреваем духовку до 200 градусов, для остального – до 230-240 градусов. На нижний ярус устанавливаем противень, сверху решетку. Мясо выкладываем прямо на нее. Готовится такой шашлык минут 20-30, может, чуть больше. Периодически «шампуры» необходимо переворачивать и опрыскивать водой. В конце убедитесь, что мясо хорошо пропеклось.

В банке

В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

Еще один необычный вариант приготовления шашлыка. Мясо получается очень сочным, но какой-то особой корочки не ждите. Если все-таки без нее вам никак, обжарьте готовый шашлык на сковороде. Вам понадобятся трехлитровая банка и шпажки.

Маринованное мясо насаживаем на шпажки. Затем момещаем их в чистые сухие банки. Добавляем маринованный или обжаренный лук.

Плотно накрываем банки фольгой и делаем несколько маленьких проколов, чтобы выходил лишний пар.

Отправляем банки в холодную духовку, выставляем 200 градусов и ждем час. Отключаем духовку, но банки не трогаем. Примерно через полчаса открываем духовку, если они более-менее остыли, с помощью сухого полотенца вынимаем.

В «рукаве»

В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

Ингредиенты

Нежирное мясо – 600-800 г;

  • Лук – 2 шт (крупные);
  • Хмели-сунели – по вкусу;
  • Сахар – 2 ст.л;
  • Яблочный уксус – 2 ст.л.;
  • Соль- 1 ч.л.;

Мясо нарезаем кусочками, хорошенько отбиваем. Одну луковицу мелко нарезаем и растираем толкушкой для выделения сока. Вторую нарезаем полукольцами, добавляем соль, уксус, сахар, кипяток. Оставляем на час мариноваться.

Мясо смешиваем с измельченным луком, добавляем соль и приправу. Оставляем под гнетом на 2 часа.

Кладем маринованный лук в рукав для запекания ровным слоем, сверху размещаем мясо. Протыкаем рукав в нескольких местах зубочистками и выкладываем его на противень.

40 минут готовим шашлык в разогретой до максимума духовке, затем снижаем температуру до 50 градусов и оставляем мясо еще на 15 минут.

#кулинария #полезные советы
interfax.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начинаются большие майские выходные. На сковороде, но «с дымком» Мясо можно взять любое, рецепт при этом оставляем тем же. Вам
 
Новости дня
Новости разные
 
"Свезло дураку": Макаревич тайно женился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика