В банке, рукаве, на сковороде. Как приготовить вкусный шашлык дома

Источник материала: Полымя





Начинаются большие майские выходные.

На сковороде, но «с дымком»

Мясо можно взять любое, рецепт при этом оставляем тем же. Вам понадобится сковорода, фольга и один кусочек древесного угля.





Ингредиенты

Куриные окорочка – 3 шт;

Лук — 2 шт;

Хмели-сунели — 1-2 ч.л;

Винный уксус — 1 ст.л;

Сахар – щепотка;

Соль — по вкусу.

Окорочка надрезаем с обеих сторон. Засыпаем специями (соль не добавляем).

В отдельной емкости маринуем лук. Нарезаем его кольцами, засыпаем сахаром, добавляем уксус. Смешиваем лук с мясом и оставляем на ночь.

Отделяем мясо от лука и обжариваем с обеих сторон на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне. Когда оно приготовится. Усиливаем огонь, кладем на сковороду лук из маринада. Хорошенько все солим.

Пока лук поджаривается, на соседней конфорке разжигаем кусочек древесного угля.

Когда лук приготовится, в центр сковороды выкладываем лодочку из фольги, в нее кладем раскаленный уголек, накрываем крышкой, отключаем газ и ждем минут 10.

На шпажках







Заменяем шампуры шпажками (предварительно замоченными в воде минут на 20-30), а мангал – духовкой. Мясо снова выбираем на свой вкус. Замариновать его можно по предыдущему рецепту.

Насаживаем мясо на шпажки, только не слишком плотно. Можно чередовать с кольцами лука или овощами.

Для куриного мяса разогреваем духовку до 200 градусов, для остального – до 230-240 градусов. На нижний ярус устанавливаем противень, сверху решетку. Мясо выкладываем прямо на нее. Готовится такой шашлык минут 20-30, может, чуть больше. Периодически «шампуры» необходимо переворачивать и опрыскивать водой. В конце убедитесь, что мясо хорошо пропеклось.

В банке







Еще один необычный вариант приготовления шашлыка. Мясо получается очень сочным, но какой-то особой корочки не ждите. Если все-таки без нее вам никак, обжарьте готовый шашлык на сковороде. Вам понадобятся трехлитровая банка и шпажки.

Маринованное мясо насаживаем на шпажки. Затем момещаем их в чистые сухие банки. Добавляем маринованный или обжаренный лук.

Плотно накрываем банки фольгой и делаем несколько маленьких проколов, чтобы выходил лишний пар.

Отправляем банки в холодную духовку, выставляем 200 градусов и ждем час. Отключаем духовку, но банки не трогаем. Примерно через полчаса открываем духовку, если они более-менее остыли, с помощью сухого полотенца вынимаем.

В «рукаве»







Ингредиенты

Нежирное мясо – 600-800 г;

Лук – 2 шт (крупные);

Хмели-сунели – по вкусу;

Сахар – 2 ст.л;

Яблочный уксус – 2 ст.л.;

Соль- 1 ч.л.;

Мясо нарезаем кусочками, хорошенько отбиваем. Одну луковицу мелко нарезаем и растираем толкушкой для выделения сока. Вторую нарезаем полукольцами, добавляем соль, уксус, сахар, кипяток. Оставляем на час мариноваться.

Мясо смешиваем с измельченным луком, добавляем соль и приправу. Оставляем под гнетом на 2 часа.

Кладем маринованный лук в рукав для запекания ровным слоем, сверху размещаем мясо. Протыкаем рукав в нескольких местах зубочистками и выкладываем его на противень.

40 минут готовим шашлык в разогретой до максимума духовке, затем снижаем температуру до 50 градусов и оставляем мясо еще на 15 минут.