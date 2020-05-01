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Клещи атакуют. Как не стать жертвой и что делать, если все-таки укусили?

01.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Клещи атакуют. Как не стать жертвой и что делать, если все-таки укусили?

Сейчас установилась теплая и комфортная погода для прогулок. Горожане активно выезжают за город, посещают леса и парковые зоны. Поэтому риск быть подверженным укусам клещей возрастает.

В этом году сезонактивности клещей начался гораздо раньше обычного. Из-за аномально теплой зимы, в так называемую «спячку» они окончательно не впали. Период активности выпадает в основном с марта по ноябрь, а пик – это апрель-май.

– Первые обращения жителей области в этом году зарегистрированы в конце февраля, – сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, – укус клеща не так безболезнен как кажется. Так называемые иксодовые клещи являются переносчиками девяти инфекционных заболеваний. В нашем регионе наиболее часто встречаются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

За период с 24 по 29 апреля в организации здравоохранения обратились 38 человек, в том числе 14 детей. С 1 января по 29 марта – было зарегистрировано 190 случаев соответственно.

Клещи атакуют. Как не стать жертвой и что делать, если все-таки укусили?

Для того чтобы прогулка по лесу или парку не стала причиной обращения за медицинской помощью, необходимо знать и помнить некоторые простые правила:

– Одежда для посещения леса должна быть из плотной, не ворсистой ткани. Клеща легче заметить на светлой одежде.

– При передвижении по лесу старайтесь держаться середины тропинок. Для отдыха лучше выбирать солнечные проветриваемые поляны без кустарников, вдали от оврагов и пастбищ.

– Исключите возможность заползания клещей под одежду (рубашку или куртку нужно заправить в брюки, брюки в носки, обуть сапоги, плотно застегнуть манжеты и ворот рубашки). Обязательно надевайте головной убор.

– Пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей, которые наносятся на одежду или кожу в соответствии с инструкцией. Репелленты можно приобрести в аптечной и торговой сети.

Клещи атакуют. Как не стать жертвой и что делать, если все-таки укусили?

– Каждый час осматривайте себя и своих спутников с целью обнаружения и снятия с одежды или тела ползающих насекомых и клещей. Излюбленные места присасывания клещей – область головы (за ушами) и шеи, подмышечные впадины и паховые складки, область пупка, кожа под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к телу.

– Клещ может переползти на человека и с домашних животных. Собак следует выгуливать на поводке на специальных площадках для выгула животных. Для защиты животного от нападения клещей необходимо применять ошейники, обработанные репеллентами, акарицидные капли, которые втираются в холку животного и пр. Перед сезоном активности клещей лучше обратиться к ветеринару для консультации и подбора оптимального средства, предупреждающего нападения клещей.

– Тщательно осматривайте предметы и цветы, принесенные из леса – с ними вы можете занести в дом клеща.

– На дачном участке своевременно убирайте мусор, вырубайте ненужные кустарники и выкашивайте траву. Проводите мероприятия по уничтожению грызунов.

– Не допускайте выпаса коз в лесной зоне на неокультуренных пастбищах и ежедневно осматривайте животных на наличие клещей. Козье молоко употребляйте в пищу только в кипяченом виде.

Клещи атакуют. Как не стать жертвой и что делать, если все-таки укусили?

При обнаружении присосавшегося паукообразного следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медпомощь. При необходимости назначат курс профилактического лечения антибиотиками.

Если нет возможности сразу же обратиться за помощью к специалисту, клеща следует удалить самостоятельно. Подойдет и обычная нитяная петля: прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща, после чего его извлекают, подтягивая вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений.

#клещи
Служба информации «ГП»
Фото: из архива «ГП», ocge-grodno.by, инфографика БелТА

 
 
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Сейчас установилась теплая и комфортная погода для прогулок. Горожане активно выезжают за город, посещают леса и парковые зоны. Поэтому риск
 
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