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«Зашёл не в тот цех, и тут началось...»: на PornHub есть ролики с Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Оказывается, на крупнейшем порносайте мира PornHub есть ролики с Александром Лукашенко. Видео были размещены еще год назад, и надавно о них
Два идентичных ролика загрузил некий пользователь Furhag (больше на PornHub этот аккаунт ничего не публиковал, мы проверили). Разница между двумя видео лишь в заголовках: первый написан на русском («Лукашенко случайно зашел не в тот цех, и тут началось...»), второй – на английском. Вынуждены признать, что составлены заголовки по всем
Отдельного внимания заслуживают теги к роликам: dp, ass f**k, group, butt, old, public, outside.
На всякий случай напомним, что на видео от 26 марта 2019 года запечатлен приезд президента на ферму агрохолдинга «Купаловская» в Шкловском районе. Там Лукашенко решил лично посмотреть на условия содержания крупного рогатого скота и увидел «обосранную» корову, как сам
В тот момент «обосранная корова» стала национальным мемом, который жив по сей день. СМИ
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Оказывается, на крупнейшем порносайте мира PornHub есть ролики с Александром Лукашенко. Видео были размещены еще год назад, и надавно о них вспомнили в твиттере....
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