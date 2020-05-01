«Зашёл не в тот цех, и тут началось...»: на PornHub есть ролики с Лукашенко

Источник материала: KYKY

Оказывается, на крупнейшем порносайте мира PornHub есть ролики с Александром Лукашенко. Видео были размещены еще год назад, и надавно о них вспомнили в твиттере. Впрочем, актуальными эти сюжеты останутся еще долгое время, к тому же, контента «18+» в них нет, хотя и находятся они на ресурсе для взрослых.

Два идентичных ролика загрузил некий пользователь Furhag (больше на PornHub этот аккаунт ничего не публиковал, мы проверили). Разница между двумя видео лишь в заголовках: первый написан на русском («Лукашенко случайно зашел не в тот цех, и тут началось...»), второй – на английском. Вынуждены признать, что составлены заголовки по всем правилам написания заголовков к порно-роликам . Любопытно, что видео с русскоязычным названием смотрели в 16 раз охотнее, чем с названием на английском: 723 просмотра против 44-х.

Отдельного внимания заслуживают теги к роликам: dp, ass f**k, group, butt, old, public, outside.

На всякий случай напомним, что на видео от 26 марта 2019 года запечатлен приезд президента на ферму агрохолдинга «Купаловская» в Шкловском районе. Там Лукашенко решил лично посмотреть на условия содержания крупного рогатого скота и увидел «обосранную» корову, как сам описал ее внешний вид. В результате своих должностей лишились губернатор Могилевской области, председатель Шкловского райисполкома и помощник президента по Могилевской области.

В тот момент «обосранная корова» стала национальным мемом, который жив по сей день. СМИ ассоциировали его со всем 2019 годом, корова становилась лозунгом на митингах молодежи, а в марте 2020-го, в годовщину рождения мема, в Минске провели шуточную акцию – и возложили цветы к памятнику корове у Комаровского рынка в Минске. «Благодаря бдительности президента шкловские коровы были вовремя спасены, накормлены и помыты. Этот день навсегда войдет в историю Беларуси как День освобождения коров из Освенцима», – говорили участники акции.