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Здравоохранение района возглавил лидчанин

01.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Здравоохранение района возглавил лидчанин

24 апреля на оперативном совещании в центральной районной больнице председатель райисполкома Николай Розум  представил коллективу нового главного врача  УЗ «Вороновская центральная  районная больница».

Руководителем  системы здравоохранения района стал  Дмитрий Скоров.

Дмитрий Викторович родился 17 июня 1979  года в городе Лида. В 2003 году окончил Гродненский государственный медицинский университет по специальности «медико-психологическое дело».  Трудовую деятельность начинал в должности врача-стажера ГУ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» Минского района. С августа 2004-го по август 2005  года был врачом психиатром-наркологом ГУ «Борисовское территориальное медицинское объединение» Минской области. В течение следующего года  исполнял обязанности, был главным врачом данного учреждения.

В 2006-2007 годах являлся государственным медицинским судебным экспертом-психологом Солигорского отделения судебно-психиатрических экспертиз главного управления по г. Минск и Минской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз.

До назначения на нынешнюю должность  работал врачом-психиатром-наркологом (заведующим) учреждения здравоохранения «Областная психоневрологическая больница «Островля» Лидского района».

Д.В. Скоров  женат, с супругой воспитывают двух дочерей.

 Перед новым руководителем и всей системой здравоохранения района поставлен ряд задач. Они касаются демографических показателей, укрепления кадро-вого потенциала, доступности оказания медицинской помощи населению,  укрепления финансово-хозяйственной деятельности.

Желаем Дмитрию Викторовичу и  коллективу больницы сплоченной эффективной  работы.

Татьяна Дудко.

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля на оперативном совещании в центральной районной больнице председатель райисполкома Николай Розум  представил коллективу нового главного врача  УЗ...
 
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