Добрая работа: волонтеры Красного Креста помогают пожилым людям в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волонтеры из Минского отделения белорусского Красного Креста привозят продукты и лекарства одиноким пожилым людям. В период эпидемии эта категория граждан находится в группе риска и нуждается в особом внимании. С добровольцами познакомилась корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Главный специалист Минского городского общества Белорусского общества Красного Креста Оксана Дуденас принимает по 50-60 звонков за сутки. В основном, звонят пожилые одинокие люди.

«Основные виды помощи, к которой мы привлекаем волонтеров – это доставка продуктов, приобретение медикаментов за выписанные докторами рецепты», – сказала Оксана Дуденас.

Заявки передают волонтерам. У Минского отделения Красного Креста их больше 200. Заказы разбирают через общий чат. Несколько месяцев назад к добровольцам примкнула и Анна Якуш.



«Раньше думала, что волонтеры нужны либо в горячих точках, либо в Центральной Африке. Но наткнулась месяц назад на пост в Instagram белорусского Красного Креста. Списалась с организаторами и поняла, что помощь нужна здесь и сейчас. Прошла инструктаж и начала помогать», – рассказала волонтер Анна Якуш.

Несколько часов ежедневно Анна посвящает помощи людям. Сегодня едет к одинокой пожилой женщине Лилии Ефимовне. Пенсионерка из дома почти не выходит. Из-за возраста она в категории самых уязвимых. И волонтеры, которые сходят и в аптеку, и в магазин, для нее настоящее спасение.

Маленькой помощи не бывает, говорят в Красном Кресте. Каждый визит к пожилому человеку – это большой вклад в борьбу с короновирусной инфекцией.