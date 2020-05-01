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Гиревик Вячеслав Хоронеко посвятил белорусским врачам свой рекорд
Источник материала: ОНТ
161-й рекорд известного гиревика Вячеслава Хоронеко был утвержден Международной федерацией гиревого спорта. Спортсмен посвятил свое достижение белорусским врачам,
1 мая в Минске Хоронеко вручили сертификат об установленном рекорде. Напомним, 4 апреля Вячеслав
Ближайшие планы рекордсмена включают выступление на «Славянском базаре». Вячеслав постарается установить еще одно достижение в гиревом марафоне.
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161-й рекорд известного гиревика Вячеслава Хоронеко был утвержден Международной федерацией гиревого спорта. Спортсмен посвятил свое достижение белорусским...
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