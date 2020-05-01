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Гиревик Вячеслав Хоронеко посвятил белорусским врачам свой рекорд

01.05.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гиревик Вячеслав Хоронеко посвятил белорусским врачам свой рекорд

161-й рекорд известного гиревика Вячеслава Хоронеко был утвержден Международной федерацией гиревого спорта. Спортсмен посвятил свое достижение белорусским врачам, передает БЕЛТА.

1 мая в Минске Хоронеко вручили сертификат об установленном рекорде. Напомним, 4 апреля Вячеслав провел мастер-класс в рамках акции, которую он назвал «Спортсмены против всемирной паники от короновируса». Так был установлен рекорд в номинации «Гиревой спринт» (жим гири 24 кг одной рукой попеременно лежа с ограничением времени 3 минуты).

Ближайшие планы рекордсмена включают выступление на «Славянском базаре». Вячеслав постарается установить еще одно достижение в гиревом марафоне.

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Теги: Минск
 
 
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161-й рекорд известного гиревика Вячеслава Хоронеко был утвержден Международной федерацией гиревого спорта. Спортсмен посвятил свое достижение белорусским...
 
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