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Концерты и фотовыставки в формате онлайн. Какие мероприятия подготовили в Беларуси к 1 Мая

01.05.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожалуй, впервые Первомай в Беларуси проходит в измененном формате. Все массовые мероприятия отменены из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Концерты и фотовыставки в формате онлайн. Какие мероприятия подготовили в Беларуси к 1 Мая

Однако в каждом регионе организовали онлайн-проекты. Например, в Минске к этому дню подготовили фотовыставку. На сайте Федерации профсоюзов можно увидеть снимки лучших работников. Среди них много врачей, которые сейчас на передовой борьбы с пандемией. Кроме того, в стране пройдут онлайн-концерты с участием белорусских артистов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пожалуй, впервые Первомай в Беларуси проходит в измененном формате. Все массовые мероприятия отменены из-за сложившейся эпидемиологической...
 
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