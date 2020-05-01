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В онлайн-соревнованиях по толканию ядра победил Илья Мисович из Бреста

01.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 апреля из Витебска и Бреста были организованы трансляции первых в Беларуси онлайн-соревнований по толканию ядра.

В онлайн-соревнованиях по толканию ядра победил Илья Мисович из Бреста

В первой паре онлайн-батла победу одержал Олег Томашевич из Витебска, показавший результат 20 м 10 см.

А во втором противостоянии сильнее был толкатель из Бреста Илья Мисович. Наш земляк опередил своего соперника лишь в последней шестой попытке, отправив снаряд на 19 м 77 см.

За победу в необычных соревнованиях Илья получил 200 рублей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  30 апреля из Витебска и Бреста были организованы трансляции первых в Беларуси онлайн-соревнований по толканию ядра. В первой паре онлайн-батла победу одержал...
 
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