В онлайн-соревнованиях по толканию ядра победил Илья Мисович из Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

30 апреля из Витебска и Бреста были организованы трансляции первых в Беларуси онлайн-соревнований по толканию ядра.





В первой паре онлайн-батла победу одержал Олег Томашевич из Витебска, показавший результат 20 м 10 см.

А во втором противостоянии сильнее был толкатель из Бреста Илья Мисович. Наш земляк опередил своего соперника лишь в последней шестой попытке, отправив снаряд на 19 м 77 см.

За победу в необычных соревнованиях Илья получил 200 рублей.