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Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Источник материала: Tut.by
Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину и изданию «Семь дней», сообщили
Она просит признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные на сайте, обязать издание опровергнуть их и взыскать с редакции 500 тысяч российских рублей (около 7 тысяч долларов) в качестве компенсации морального вреда. Также Кудрявцева требует взыскать с продюсера 2,5 млн российских рублей (более 34 тысяч долларов), уточнил представитель суда.
РБК обратился за комментариями к представителям Кудрявцевой и Разина.
По информации Telegram-канала
В мае 2019 года Кудрявцева пообещала подать в суд на австрийскую газету Osterreich, которая использовала ее фото как иллюстрацию к статье о скандале с бывшим вице-канцлером Хайнцом Штрахе. В материале рассказывалось о россиянке, которая обсуждала с политиком приобретение газеты Kronen Zeitung.
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Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину и изданию «Семь дней».
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